德州新法嚴限墮胎權 拜登政府上法庭力阻實施

圖為1日在紐約舉行的反德州心跳法集會，民眾手持標語發聲。(Getty Images)

拜登政府今天呼籲聯邦法官盡早阻止「德州 心跳法」施行。這項剛上路的新法禁止德州絕大多數墮胎 行為，令人憂心女性獲得醫療服務的機會受限。

備受爭議的「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）於今年9月1日生效。司法部副助理部長內特（Brian Netter）在德州奧斯汀（Austin）的法庭辯論中表示，此法是「對法治的公然威脅」。

法新社報導，聯邦政府在抗辯中形容這項法律匪夷所思，「意在打擊聯邦政府並違反憲法」；內特還說，為了阻止此法在法官裁定前執行，有必要採取「司法干預」。

「德州心跳法」是美國 境內最嚴格的禁止墮胎法，只要能偵測到胚胎心跳，通常約在孕期第6周，一律不得墮胎，即使是因亂倫或性侵而懷孕也不能例外。

近年，美國數州相繼通過類似法律，但因違反最高法院1973年在「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）創下的重要案例，並未成功實施。最高法院當年裁定，在胎兒能於子宮外存活之前，女性的墮胎權都應受保障，時間約在孕期22週。

「德州心跳法」不同於其他墮胎法的原因在於，法條內容授權任何人對協助墮胎的相關人士提告；內特則批評德州當局是鼓勵「私刑正義」。

審理此案的德州西區聯邦地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）也認為，如果德州對於限制女性墮胎權的合憲性真的這麼有信心，為何還費那麼大勁，訂出以個人身分提告的不尋常規定，而不是直接執法？

美國最高法院9名大法官目前以保守派居多，上月駁回民權團體和人工流產從業者的請求，決定不出手阻擋「德州心跳法」。「紐約時報」報導，最高法院指稱，對此法有異議的人提出緊急申請，在「複雜且新穎」的程序問題上卻未提供充分理由。

美國聯邦政府以維護美國人的憲法權益為由，加入了爭論。內特說，美國政府很少針對州法律提起訴訟，但這次勢在必行，因為此法「對聯邦政府和聯邦憲法至高無上的地位來說，是前所未見的攻擊」。

德州檢察長辦公室律師湯普森（William Thompson）批評內特使用「煽動性言論」，並堅稱「德州心跳法」遵守最高法院的判例。

皮特曼很快會就此案做出裁定。