選後對立難修復 過半川普支持者希望紅州脫離聯邦

維吉尼亞大學政治中心發布的分析指出，超過半數的川普選民想要共和黨執政的「紅州」脫離聯邦，41%的拜登選民也想要民主黨執政的「藍州」退出美國。(美聯社)

美國 總統拜登 贏得2020年大選時，許多人著實鬆了一口氣，原因不是在於政策，而是經歷川普 前總統治下4年的動盪與激烈對立後，美國有望重新團結起來。但一分最新民調揭露，即使華府已改朝換代8個月，美國國內極度不團結的情況或許並沒有得到改善。

●4成民主黨人 也想藍州脫離美國

每日郵報轉述維吉尼亞大學政治中心（The University of Virginia Center for Politics）發布分析，美國國內政治分歧變得太深，超過半數的川普選民想要共和黨執政的「紅州」脫離聯邦，4成拜登選民也想要民主黨執政的「藍州」退出美國。

據報導，52%的川普選民至少部分同意（Somewhat Agree）「美國的情況至此，我會傾向『藍/紅』州脫離聯邦以成立他們自己的單獨國家」，另有25%表達強烈同意（Strongly Agree）。41%的拜登選民至少部分同意，另有18%強烈同意。

●兩黨4成選民 都支持廢除權力制衡

同一分民調指出，超過4成的民主共和兩黨選民支持廢除聯邦政府根基之一的權力制衡原則（Checks and Balances），將基本上的完全控制權交給總統。46%拜登選民至少部分同意「如果無論誰當總統，都能不受國會或法院限制而採取必要行動的話，這樣對美國會更好」，另有22%強烈同意。44%的川普選民至少部分同意，另外19%強烈同意。

不過，川普跟拜登選民都同意，民主是比任何其他統治系統更好，至少8成受訪者表態認同。然而，6成的川普與拜登選民也同意美國不是一個代議民主（Representative democracy），反而更像是一個為富人利益運作與操縱的系統。

這分民調同時顯示，政黨間友誼的日子已經沒了。超過75%的雙方選民同意，「我相信，強烈支持另一政黨的美國人已變成美式生活方式的明顯且現實危險」。75%的拜登選民至少部分同意，川普選民的比率則為78%。80%的拜登選民與84%的川普選民也同意，視另一政黨的民選官員為「構成美式民主的明顯且現實危險」。

56%的拜登選民至少部分同意「共和黨員和法西斯主義者之間沒有真正區別」，76%的川普選民則同意「民主黨員和社會主義者之間沒有真正區別」。