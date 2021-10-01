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前總統卡特慶97歲 老而健歸功75年「最佳配偶」

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前總統卡特過97歲生日 老而健歸功75年「最佳配偶」

記者張聲肇／綜合報導
前總統卡特1日低調過97歲生日，圖為2014年他和太大羅莎琳歡度90歲生日。(美聯社)
前總統卡特1日低調過97歲生日，圖為2014年他和太大羅莎琳歡度90歲生日。(美聯社)

前總統卡特1日在喬治亞州平原鎮自宅低調過97歲生日，「眾生相」(People)雜誌引述他說，「老而健」要歸功結縭75年的「最佳配偶」羅莎琳。

卡特1981年離開白宮後，過得自在愜意，幫窮人蓋房子，奔走海外，勤上教堂，著書立說，人道與和平志工形象廣為人知，還獲諾貝爾和平獎。

他和眾生相雜誌分享活到90多歲仍享受人生的密訣：「最好的解釋是：娶最佳配偶，這位願意照顧你、忙於挑戰你、讓你生龍活虎，對人生興趣盎然的人。」

今年7月，卡特在和羅莎琳結縭75年的慶祝會上說，「我們可以走到今天這麼久因為，我們給對方很大的空間做各自的事。」

羅莎琳接著說，「我們總是不斷在做，或在找可以一起做的事，例如揮桿釣魚、賞鳥，或單純地到湖邊散步、釣魚。」

卡特2015年與癌症奮鬥四個月痊癒後，跌倒過幾次，2019年跌壞髖骨後，出現在公共場合時，會使用助步器；今年4月，拜登總統夫婦到他家拜會，「話家常、聊過去的時光」。

今年他不想公開過生日，還有一個家裡的原因：68歲的兒媳婦安內特(Annette Davis Carter)最近過世，喪禮預定2日在他自己幫忙創立的馬惹納沙浸信會教堂(Maranatha Baptist Church)舉行。

今年3月，卡特夫婦和幾位前總統伉儷，一起出現在新冠疫苗的宣導片裡；他們自己也打了疫苗，希望可以早日「回到教堂，看看我們的子女、孫子孫女和曾孫，最後可以恢復在社區的活動。」

他的新聞秘書迪娜‧康傑立歐(Deanna Congelio)說，卡特近年來行動趨緩，又因新冠疫情仍嚴重，97大壽日不公開露面，但有意致賀者可上卡特中心網站www.cartercenter.org，簽名祝壽。

不少人已事先上網祝賀，還附上與卡特夫婦合照照片；一名祝賀人士寫道，「我們敬愛您，因為您做人誠實、前後一致、發言精準。」

前總統卡特1日在家低調過97歲生日，圖為2019年他在教會主日學講道。(美聯社)
前總統卡特1日在家低調過97歲生日，圖為2019年他在教會主日學講道。(美聯社)

釣魚 疫苗 拜登

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