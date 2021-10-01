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佛州迪士尼歡慶50歲 24名元老級員工開幕至今樂於工作

記者胡玉立／綜合報導
佛州迪士尼世界歡慶開園50周年，圖為園區放煙火慶祝。(美聯社)
佛州迪士尼世界歡慶開園50周年，圖為園區放煙火慶祝。(美聯社)

佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界(Disney World)1971年10月1日首度對外開放，開幕當天總計有6000名員工為來賓服務；1日達知命之年的迪士尼世界現有7萬7000名員工，而其中24人一直不棄不離，從50年前開幕當天一直服務至今。

正在歡慶開幕50周年紀念日的迪士尼世界，50年前只有一個主題樂園「神奇王國」(Magic Kingdom)，現在的它有如一座小型都市，是全球規模最大的迪士尼度假區之一；它增加了三個主題公園，還有兩家旅館，是疫情以前全美訪客流量最大的地方。

幾位迄今仍在迪士尼世界為人們編織夢想的元老級員工，談到了50年前自己下的決定時說，迪士尼世界讓他們得以持續發展自己的職業生涯，並嘗試不同的職務。

其中，卡洛格里迪斯(George Kalogridis)在高中畢業後申請成為迪士尼世界首批員工；他說，他的決定是在瞬間做出，從此為他的人生定了錨。

卡洛格里迪斯後來憑著自身努力，成為加州華特迪士尼世界和迪士尼樂園總裁。

至於米拉姆 (Chuck Milam)當年是在幫一位迪士尼高級主管美化花園時，得知迪士尼正在招人。他從最初的倉庫工人，變成遊樂設施和表演道具採購人。

安德森 (Earliene Anderson)則是去加州迪士尼樂園(Disneyland)旅行後，愛上那裡的美景氛圍，決定抓住機會在佛州新開的迪士尼主題公園工作。「迪士尼從以前到現在一直都是我的摯愛，」在神奇王國酒店銷售商品的安德森說：「我愛迪士尼。」

另外，早自1971年1月就加入迪士尼世界工作團隊的巴魯斯(Forrest Bahruth)曾任節目導演、負責舞台和遊行節目編舞。

巴魯斯說：「世界各地都有人並不真正喜歡自己的工作、每天不情不願地起床上班。但我們有一股熱情，我們也很榮幸能在我們熱愛自己所做事情的地方工作。」

回憶50年前開幕之際，根本沒有人能保證迪士尼世界一定成功；開幕前幾周，神奇王國的建築仍一片混亂；巴魯斯表示，「好像一群螞蟻一樣，一切都在建設中，卡車到處開。」

1971年開幕第一天，只有大約1萬名遊客來園(大約相當於今日迪士尼世界90分鐘的遊客流量)。一直要到那年的感恩節，眼看試圖進入神奇王國的汽車在州際公路上綿延好幾哩，迪士尼高層們這才確定，這個全新的迪士尼度假村會有成功的未來。

佛州迪士尼世界歡慶開園50周年，圖為大批遊客聚集在灰姑娘城堡前的大街上。(美聯社...
佛州迪士尼世界歡慶開園50周年，圖為大批遊客聚集在灰姑娘城堡前的大街上。(美聯社)

迪士尼 工作 主題樂園

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