聯邦上訴法院：拜登政府得以引用法典第42卷驅逐無證客

聯邦巡迴上訴法院裁定,拜登政府得以援引美國法典第42卷公共衛生規定的作法,疫情期間在美墨邊境驅逐非法入境的無證移民家庭。圖為一位國民兵在位於德州的美墨邊境站崗。(美聯社)

美國 聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)30日裁定,拜登政府得以繼續延用前總統川普任內推出援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定的作法,疫情期間在美墨邊境 驅逐非法入境的無證移民家庭 。

今年9月16日,華盛頓特區聯邦區域法院蘇利文(Emmet Sullivan)裁定,拜登政府引用美國法典第42卷的手段恐涉及違法。當時蘇利文下令拜登政府在9月30日之前,必須暫停援引美國法典第42卷驅逐無證移民的作法。

POLITICO新聞網站分析,美國聯邦巡迴上訴法院30日的裁決,讓國土安全部與司法部得以在未來幾個月內,繼續以美國法典第42卷的公共衛生規定,驅逐美墨邊境非法入境移民。

人權倡議團體「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union,ACLU)先前向法院提告,住張以美國法典第42卷為由驅逐無證移民的作法缺乏人道且不合法,並要求拜登政府應該停止執行。

「美國民權聯盟」首席律師葛勒恩特(Lee Gelernt)30日說,如果拜登政府真的希望以人道方式對待尋求庇護的外籍人士,「就應該停止這種無法無天的政策,而且取消上訴」。

葛勒恩特說:「我們會持續抗爭,直到這項非法政策得以終結為止。」

美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection,CBP)統計顯示,光是在今年8月份裡,巡邏員在美墨邊境就取締了20萬名無證移民,比一年前同期增加317%。而在遭到取締的20萬無證移民當中,共計9萬3414人以美國法典第42卷公共衛生規定遭到驅逐,約占44%。

川普在2020年3月祭出引用美國法典第42卷規定迅速驅逐美國南境偷渡客的措施。包括德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在內等共和黨國會議員,後來紛紛提議由於Delta變種病毒肆虐以及其他疫情因素,這項暫時措施應改為永久有效。