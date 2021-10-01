紐時分析：民主黨出現歷年來最嚴重內部分裂

紐時分析，如今民主黨出現的內部分裂是歷年來最嚴重的。圖為眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，右)接受記者追問。

眾院民主黨 團第二號人物霍耶(Steny Hoyer)30日晚間11時前宣布「今晚不會再有進一步表決」，坦承民主黨無法湊足讓規模1兆基礎建設法案過關的票數。紐約時報 分析，過去十多年來，民主黨籍國會議員團結一致，展現高度凝聚力及行動力，但如今民主黨出現的內部分裂，卻是歷年來最嚴重的。

紐約時報報導，不管是2007年開始的金融危機風暴，或是去年爆發的新冠病毒疫情，民主黨國會議員都曾迅速因應，前總統歐巴馬任內推動「歐記健保 」，也是在民主黨國會議員聯手支持下過關，多年來在華府一路挺過各種挑戰。面對前總統川普的立法計畫、攻擊民主體制，民主黨國會議員更是上下一心。

報導指出，民主黨國會議員效率十足的團結行動力，如今到了推動拜登總統國內施政要務時，似乎卻已不復存在。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)30日多次強調，基礎建設法案有希望進入表決。但紐約時報分析，事實證明這次事件是波洛西領導眾議院民主黨團長達20年來，第一次無法有效掌控黨團成員，猶如曾經發生在眾院共和黨團的狀況翻版。

紐約時報華府分社主任修爾斯(Carl Hulse)說，30日晚間出現的狀況是「重大挫敗」，「但我不認為他們將因此結束努力」。

報導指出，許多政治觀察家感到最為意外的一點是，民主黨國會議員在先前24小時裡的磋商，儘管意見分歧仍未完全消除，但似乎已經獲得某些進展，到了最後關鍵卻照樣功虧一簣，宣告破局。

紐約時報指出，「歐記健保」立法過程中，民主黨中間派人士對於法案規模龐大存有疑慮，但黨內進步派則對法案應該做得更多感到失望，不過到了投票表決時刻，幾乎所有民主黨籍國會議員都支持法案，認為讓法案過關利多於弊。

然而，民主黨中間派與進步派這次交手，卻不容易達成共識。民主黨進步派不甘心一再做出讓步，使出比以往更為強硬的談判立場，導致30日晚間法案無法進入表決。而民主黨中間派要角西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)則始終不願表態支持社會安全網法案。

紐約時報指出，對於民主黨國會議員來說，黨內達成協議絕對是有利的，因為拜登國內施政計畫一旦失敗，民主黨將失去同時掌握白宮與參眾兩院期間通過重大法案的難得機會，在明年即將到來的期中選舉裡，看起來不只缺乏內部共識，甚至無能的民主黨人，還必須面對選民檢視。