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默克藥廠：新藥可讓染疫住院或死亡率減半

默克藥廠：新藥可讓染疫住院或死亡率減半

記者顏伶如／綜合報導
默克藥廠(Merck)稱其研發的新藥，能夠讓感染新冠病毒之後的住院率或死亡率都減少一半。(美聯社)
默克藥廠(Merck)稱其研發的新藥，能夠讓感染新冠病毒之後的住院率或死亡率都減少一半。(美聯社)

默克藥廠(Merck)與瑞奇貝克醫療公司(Ridgeback Therapeutic)1日發表聯合聲明指出，實驗顯示，一款研發新藥能夠讓感染新冠病毒之後的住院率或死亡率都減少一半。這款新藥如果通過美國食品及藥物管理局(FDA)緊急使用授權，將成為市面上第一種獲得核准的對抗新冠病毒口服用藥。

默克藥廠在新聞稿中指出，根據初期實驗分析，名為「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)的口服藥能讓染疫住院率或死亡率都減少大約50%；根居隨機抽樣選出的385名染疫患者，服用莫納皮拉韋之後的29天裡，只有28人後來住院或死亡，比例約為7.3%，相較之下，採用安慰劑療法的5萬3377名染疫患者，後來29天裡住院或死亡的比例則有14.1%。

新聞稿中指出，服用莫納皮拉韋的染疫患者當中，到了服藥第29天，並未出現任何死亡案例，服用安慰劑的染疫患者當中則出現8個死亡案例。

默克藥廠指出，將盡快向食藥局申請緊急授權。

先前獲得核可的抗新冠病毒藥品「瑞德西韋」(Remdesivir)，是以靜脈注射方式施打在染疫住院重症患者身上，這款藥品的並不是用來治療染疫初期患者。

有線電視新聞網(CNN)分析，莫納皮拉韋研發成功，將為抵抗新冠病毒帶來另一次希望。這款必須每日服用的口服藥，能在病患確診感染新冠病毒初期便開始治療，避免病情惡化。

美國 瑞德西韋 藥局

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