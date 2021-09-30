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Google宣布：搜尋引擎將改頭換面

編譯陳家齊／綜合外電
Google發布新搜尋引擎介面。（路透）
Google發布新搜尋引擎介面。（路透）

Google在29日宣布新的搜尋介面，將統合文字、圖片與影片，提供更多更直接的購物選項。分析指出，由於Google的電商廣告市占正遭亞馬遜（Amazon）蠶食，因而也正在調整策略，吸引更多商家投放廣告。

影片來源：YouTube Google

Google在29日召開的「Search On」年度會議中，宣布名為「多工統合模式」（Multitask Unified Model，MUM）的新搜尋引擎。這種搜尋方式利用人工智慧（AI），辨別各種圖片、影片中的商品資訊，能立即在搜尋頁面顯示出可向網路商家或者是當地商店購買的資訊，不必離開網頁。

例如，搜尋「攀登富士山」將會列出教學影片、登山客部落格與登山需要的器材購買連結。搜尋修理腳踏車掉鏈的教學影片，影片旁邊就會列出購買相關工具、零件的連結。點開同事的照片，可以搜尋他身上穿的新襯衫花樣，甚至還可以指定搜尋同花樣的襪子。

搜尋結果也將是圖文並列，不再只是目前的純文字連結，這種畫面將更類似亞馬遜的商品搜尋網頁。購物連結將可顯示商家的庫存，避免撲空。搜尋結果也會根據搜尋到的內容自動推薦相關影片或者其他的商品。這些新功能將在數個月內率先在英文版Google推出。

華爾街日報報導，業界人士形容，Google在網路購物廣告方面宛如「行屍走肉」，不敵亞馬遜的高速發展。美國53%用戶在尋找網購商品時，會先進入亞馬遜網站，而不是用Google搜尋，而沃爾瑪、Target等大型零售商也開始在網站賣廣告。

為了吸引更多商家，Google過去一年來已經取消必須付廣告費才能顯示在「購物」搜尋欄的政策，並且和網路購物平台商Shopify合作，讓商家更容易在搜尋頁面顯示商品資訊。

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