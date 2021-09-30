保守派新聞網站爆料婚外情 南達科他州長諾姆駁斥

共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)。美聯社

保守派新聞網站「偉哉美國」(American Greatness)日前報導，多名知情人士證實，共和黨 籍南達科他州 長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)與前川普 競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)大談婚外情已有數月之久，諾姆去年在全美各地為川普爭取連任拉票，都有李萬度斯基陪同：南達科他州共和黨人士也說，由於李萬度斯基干預事務，導致諾姆辦公室幕僚長薛爾茲(Joshua Shields)不堪其擾而請辭。

49的諾姆與保險公司高層主管布萊恩‧諾姆(Bryon Noem)結婚29年，育有三名兒女。諾姆被看好可望獲得川普延攬，成為再戰2024年的競選搭檔。48歲的李萬度斯基已婚，育有四名子女。「偉哉美國」報導，李萬度斯基與川普關係密切，享有直接對川普獻策的優勢，經常在川普面前幫諾姆說好話。

諾姆29日在推特發文寫道：「那些流言根本是垃圾，也是噁心的謊言。這種對保守派婦女展開抹黑攻擊的老伎倆，是以錯誤理念為基礎，認為女性若沒有男人協助，不可能成就任何事情。」

她在推文寫道：「我愛布萊恩。我以我們建立的敬神家庭為傲。我現在要回去忙工作了。」

李萬度斯基過去曾與川普核心助理兼前任白宮新聞聯絡室主任霍普‧希克斯(Hope Hicks)傳出緋聞，最近爆發性騷擾共和黨女金主的醜聞。愛達荷州建築大亨歐頓(John Odom)的妻子特拉雪兒‧歐頓(Trashelle Odom)指出，9月26日晚間參加拉斯維加斯一場慈善晚宴時，遭到李萬度斯基伸手觸摸她的腿部、臀部等。根據報導，諾姆也參加了這場晚宴。

美聯社本周稍早報導，諾姆的26歲女兒凱西狄‧諾姆(Kassidy Noem)去年向州政府申請房屋鑑價師(appraiser)執照遭到拒絕，諾姆召集主管機關首長談話，會議結束的四個月後，凱西狄‧諾姆終於在2020年11月拿到執照。凱西狄‧諾姆取得執照後，南達科他州房屋鑑價師計畫執行長(South Dakota Appraiser Certification Program)雪莉‧布雷恩(Sherry Bren)就遭到州政府勞工廳長逼迫退休。

70歲的布雷恩提出年齡歧視告訴，後來獲得20萬和解。南達科他州檢察長已經宣布針對此案展開調查。