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徒手以垃圾桶成功捕捉鱷魚 佛州男網路爆紅

記者顏伶如／綜合報導
佛州一名男子示範如何用垃圾桶捕捉鱷魚。圖為示意圖。(Getty Images)
佛州一名男子示範如何用垃圾桶捕捉鱷魚。圖為示意圖。(Getty Images)

穿著襯衫、短褲及拖鞋的男子，徒手拿著大型垃圾桶成功捕捉一隻鱷魚的影片，本周稍早在社群網站引起瘋傳。對於如何想出奇招制伏鱷魚，影片人物波茲西(Eugene Bozzi)接受佛羅里達州地方電視台WESH專訪時說：「總是要有人挺身而出，採取行動。」他說：「大家都是彼此幫忙的，不是嗎？」

來自費城的波茲西為退役美軍，搬到佛州才約一年。他說，不知道捕捉鱷魚的基本步驟是什麼，「所以我就自己想辦法」。

影片畫面顯示，波茲西推著放在地上的大型垃圾桶，垃圾桶開口朝向鱷魚，鱷魚不斷向後退，最後被擠進垃圾桶內，蓋上垃圾桶蓋子。事發地點則在一處民宅前院。

波茲西受訪時說，鱷魚被困在垃圾桶裡時，感覺挺嚇人的，因為鱷魚力氣很大，出乎意料之外。他說，鱷魚在垃圾桶裡不斷甩動尾巴，想要掙脫。

他表示，後來把垃圾桶推到附近池塘，放走了鱷魚。

一夕之間突然成為網路紅人，波茲西說，收到非常大量的簡訊與來信。

佛州橘郡(Orange County)郡政府推特帳號@OrangeCoFL也分享了波茲西捕鱷魚的影片，並在推文中幽默寫道：「請記得，鱷魚屬於不能放在藍蓋垃圾桶的非回收物品。」

影片來源：YouTube TODAY

佛州 社群網站 費城

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