克魯茲加入NBA球員疫苗風波 籲詹皇杯葛比賽以示抗議

某些美國職籃NBA 球員不願接種新冠疫苗 引發風波,共和黨德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)加入口水戰。克魯茲29日在推特發文,表明與拒打疫苗的厄文(Kyrie Irving)、魏金斯(Andrew Wiggins)、畢爾(Bradley Beal)、艾薩克(Jonathan Isaac)站在一起,並在後續推文中呼籲洛杉磯湖人頭號球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)應該宣布拒絕前往對拒打疫苗球員做出禁賽處分的地點,以杯葛手段展現抗議。

I stand with Kyrie Irving.



I stand with Andrew Wiggins.



I stand with Bradley Beal.



I stand with Jonathan Isaac.#NBA#YourBodyYourChoice https://t.co/kn74nwjVRV