LinkedIn看中國政府臉色 審查美國記者言論

《商業內幕》報導,專業人士社群網站 「領英」(LinkedIn)寄發電郵通知部分用戶,正在審查中國 版網站上的個人檔案中,是否含有被認為冒犯中國共產黨的「違禁內容」,並告知他們的個人檔案「在中國將不會被設為公開(Viewable )」。

報導稱領英在電郵告知受影響的用戶,「儘管我們強烈支持言論自由,我們在我們啟動時就認識到,為了在中國營運,我們將需要遵守中國政府的要求」。

多位受影響的知名記者將截圖貼上網,如獨立記者陳嘉韻(Melissa Chan)表示,電郵告知冒犯內容位於她個人檔案的出版品區塊,「可能有許多事情,從今年關於流亡維吾爾人的文章到我寫民主的短文」。

Axios中國記者貝書穎(Bethany Allen-Ebrahimian)在推特批評,「我曾經必須等中國政府審查員,或中國的中企聘來審查員去做這種事情,現在是一間美國 公司正付錢給自己的職員審查美國人」。她在回文諷刺,「歡迎來到『網路主權』的世界」。

《商業內幕》指出,領英通知的禁令代表企業追求財務需要而進軍利潤豐厚的市場時,讓中國政府產生巨大的「軟實力」。這通常意味著遵守當地法律與風俗,屏蔽特定內容或刪掉中共可能發現不利的少部分媒體。

領英一位發言人告訴《商業內幕》,該公司「尊重適用我們的法律,包括遵守中國政府對我們在中國的領英本地化版本之規定。對於個人檔案可見度在中國境內受到限制的會員,他們的個人檔案在領英可用的全球其他各處仍然可見」。

I woke up this morning to discover that LinkedIn had blocked my profile in China.



I used to have to wait for Chinese govt censors, or censors employed by Chinese companies in China, to do this kind of thing.



Now a US company is paying its own employees to censor Americans. pic.twitter.com/eRTq4u8rJl