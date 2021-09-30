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政府若關門 稅收、移民積案如山 像暴風雪火燒屋

LinkedIn看中國政府臉色 審查美國記者言論

編譯周辰陽／即時報導
專業人士社群網站「領英」寄發電郵通知部分用戶，正在審查中國版網站上的個人檔案中，是否含有被認為冒犯中國共產黨的「違禁內容」，並告知屏蔽相關資訊。(路透)
專業人士社群網站「領英」寄發電郵通知部分用戶，正在審查中國版網站上的個人檔案中，是否含有被認為冒犯中國共產黨的「違禁內容」，並告知屏蔽相關資訊。(路透)

《商業內幕》報導，專業人士社群網站「領英」（LinkedIn）寄發電郵通知部分用戶，正在審查中國版網站上的個人檔案中，是否含有被認為冒犯中國共產黨的「違禁內容」，並告知他們的個人檔案「在中國將不會被設為公開（Viewable ）」。

報導稱領英在電郵告知受影響的用戶，「儘管我們強烈支持言論自由，我們在我們啟動時就認識到，為了在中國營運，我們將需要遵守中國政府的要求」。

多位受影響的知名記者將截圖貼上網，如獨立記者陳嘉韻（Melissa Chan）表示，電郵告知冒犯內容位於她個人檔案的出版品區塊，「可能有許多事情，從今年關於流亡維吾爾人的文章到我寫民主的短文」。

Axios中國記者貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）在推特批評，「我曾經必須等中國政府審查員，或中國的中企聘來審查員去做這種事情，現在是一間美國公司正付錢給自己的職員審查美國人」。她在回文諷刺，「歡迎來到『網路主權』的世界」。

《商業內幕》指出，領英通知的禁令代表企業追求財務需要而進軍利潤豐厚的市場時，讓中國政府產生巨大的「軟實力」。這通常意味著遵守當地法律與風俗，屏蔽特定內容或刪掉中共可能發現不利的少部分媒體。

領英一位發言人告訴《商業內幕》，該公司「尊重適用我們的法律，包括遵守中國政府對我們在中國的領英本地化版本之規定。對於個人檔案可見度在中國境內受到限制的會員，他們的個人檔案在領英可用的全球其他各處仍然可見」。

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