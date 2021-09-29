YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架

小羅勃甘迺迪的不實疫苗平台訊息被YouTube下架。(Getty Images)

谷歌所屬的YouTube 平台為了對抗阻礙新冠疫苗 施打的不實資訊，已著手移除反疫苗名人的有關內容，凡是「宣揚」經官方認可的疫苗無效或危險的影音檔，一律移除。

首當其衝的反疫苗人士如莫科拉(Joseph Mercola)、小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)等人再也沒機會在YouTube上繼續鼓吹疫苗無效或危險論。

假訊息問題研究人員說，YouTube所載的反疫苗內容，絕對是美國和世界各地越來越多人對疫苗產生懷疑的一大原因。迄今全美已打完兩劑疫苗的人口只占56%，低於文化背景類似的加拿大(71%)和英國(67%)。

每天在YouTube上流傳的影音資訊多達10億小時，它和競爭對手臉書、推特一樣，本來不想強力移除「假新聞」，認為開放平台才叫支持表達自由，但這些網路科技巨擘受到政府規管單位、立法官員和一般用戶越來越多的批評，不得已向這些批評聲浪低頭。

加州大學 柏克萊校區不實資訊研究員法瑞德(Hany Farid)說，社群平台開創了滋養不實資訊的空間，就算把它移除，它也會轉移地盤，「這不是甚麼複雜的事，我們有足足18個月思考這些問題，我們早就知道疫苗要出來了，為什麼不從頭開始就制定這個政策？」

YouTube負責信賴與安全問題的副總裁哈爾普林(Matt Halprin)解釋說，YouTube一開始只專注有關新冠疫苗的不實資訊，直到發現有關麻疹、天花等其他疫苗的不實資訊，也引起民眾對新冠疫苗的恐慌，才認真擴大移除不實資訊。

他說，制定強有力的政策要一段時間，一旦定調，就要確定這是很周全、可執行、可持續，也足以應對挑戰的政策。他說，YouTube已移除13萬3000個傳播新冠疫苗不實資訊的影音檔。

做替代療法生意的莫科拉和政治世家出身的小甘迺迪稱，他們並非凡疫苗都反對，但認為有關疫苗風險的資訊，都被壓制了下來。莫科拉堅稱，疫苗害死不少人。小甘迺迪說，歷史上從未出現過新聞檢查和神祕作業有助推進民主或公衛的案例。