今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高

家用暖氣主要燃料天然氣近一年價格飆漲180%以上，創2014年2月以來最高紀錄。（Getty Images）

家用暖氣主要燃料天然氣 近一年價格飆漲180%以上，達每百萬「英熱單位」(BTU) 5.9 元，創2014年2月以來最高紀錄；隨著秋冬腳步逼近，人們恐須有今年冬天暖氣開銷會大漲的心理準備。

預期今年冬季提前、秋季低溫將增加暖氣使用，讓全美原已低於平均庫存的天然氣供應雪上加霜，可能進一步推高價格。

根據美國 能源資訊管理局(US Energy Information Administration)的資料，全美一半家庭以天然氣取暖；美國消費者已面臨二手車、汽油及培根等食品價格上漲的問題，天然氣漲勢將使美國十餘年來的首次通貨膨漲速度加劇，而能源緊絀也讓投資者對經濟成長和高油價前景感到不安。

美國天然氣協會(The American Gas Association)說，協會的天然氣公用事業成員以長期合約購買天然氣，鎖定價格，進而保護終端顧客避免受到價格波動的過大衝擊；諮詢業者 Rapidan Energy Group總裁麥克納利(Robert McNally)說，美國是天然氣生產國，可望削弱負面影響，但歐、亞情況更糟糕，甚至被迫停電、關廠。

天然氣價格飆漲主要是因為生產跟不上經濟復甦腳步；天然氣供應商歷經多年虧損後，增產格外謹慎，美國本土48州天然氣存量略低於正常水平。

此外，天然氣是美國電網主要燃料，占發電量的 40%；而今夏熱浪助長空調使用的電力需求。

挪威和俄羅斯生產意外中斷、艾妲颶風迫使墨西哥灣多數油氣停產，加劇供不應求。

由於海外需求強勁、國際價格上揚，今年美國液化天然氣每天出口量比去年大增48%；對沖基金和華爾街 眼見供不應求而出手標購，進一步助長天然氣漲勢。