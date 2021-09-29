防範稅務詐騙 國稅局起底12騙術

國稅局29日發布「12條骯髒騙術」清單，提醒公眾謹防稅務詐騙。稅務詐騙多以英語非母語者和老年人為目標，詐騙的電話通常先以「自動錄音電話」撥出。圖為示意圖。(Pexels)

國稅局 29日發布「12條骯髒騙術」清單，提醒公眾謹防稅務詐騙 ，其中尤其應注意與新冠病毒相關的稅務詐騙。

國稅局說，稅務詐騙多以英語非母語者和老年人為目標，詐騙的電話通常先以「自動錄音電話」撥出，有時也有真人撥打，或留語音信箱包含回電指示；騙徒可能已取得納稅人的部分資訊，例如地址、社會安全號碼後四位或其他資料，讓來電顯得合法。

另一常見騙術為網路釣魚，通常是用偽裝的電子郵件或網站盜取個人資料；國稅局表示，絕不會通過電郵聯繫納稅人，而近期利用電郵、短信發送釣魚連結的詐騙大幅增加，其中很多包含新冠病毒、COVID-19、紓困金等關鍵字。

騙徒經常利用自然災禍或疫情爆發等當前形勢，偽裝成慈善機構行騙，哄騙受害人匯款或提供個人財物信息，詐騙者可能聲稱自己是國稅局工作人員，來幫助受害人提出意外事故理賠或取得退稅等；合法慈善機構應提供雇主識別號碼(EIN)，用於驗證其合法性。

騙子還會假冒國稅局致電威脅或恐嚇，聲稱納稅人若不立即繳費，就會被捕、驅逐出境或吊銷執照等，但國稅局絕不會電話要求納稅人付款、提供財物信息，若有問題，應直接聯繫國稅局。

社交媒體上的詐騙者可利用騙取的電子郵件假冒成某人的家人、朋友或同事，發送含有像是勒索病毒等惡意軟體的連結。

騙徒利用身分盜竊讓退稅轉至騙徒的地址或銀行帳戶，國稅局並提醒，新冠紓困金這類屬於個人收款，不屬於療養院或其他提供護理的組織。

此外，國稅局也提醒要選擇可靠的報稅 員，因為他們受託處理的是納稅人的敏感個人資料，有些「幽靈」報稅員不在申報單簽名，但法律規定，任何有償準備或協助報的人員，必須持有效的報稅員稅務識別號碼(PTIN)，收費報稅員必須在申報單簽名並包括其PTIN。選擇報稅員小貼士：https://bit.ly/3AXgi38。

國稅局說，納稅人還應警惕提供誤導稅務債務解決方案的公司，這些公司可能誇大透過折衷付稅提議(OIC)「減額」結算稅務債務的機會，藉此向已陷入困境的納稅人收取昂貴費用。

騙子還可能利用身分竊盜獲取的個人資料，例如個人報稅識別號碼(ITIN)和銀行帳戶資料，申報杜撰的報稅表並將退稅存入納稅人的銀行帳戶，再假裝是國稅局員工打電話給納稅人，說發生錯誤，需要納稅人退款，否則就有處罰或收利息，再讓納稅人購買還款金額的特定禮品卡(gift card)；國稅局不會要求用特定方法付款，若收到類似要求，應直接聯絡銀行及國稅局。

稅務專業人員、雇主及納稅人還要慎防專門竊盜W-2表格及其他稅務資訊的網路釣魚，這些是企業電子郵件詐騙 (BEC)或企業電子郵件偽造信件 (BES)，尤其在遠程上班後高發。

國稅局現有中文網站、新聞發布、推特和YouTube，有疑問也可聯繫中文口譯服務電話：833-553-9895，按3。