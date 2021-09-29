我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師：若同時感染新冠與流感 死亡率恐攀升

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

醫師：若同時感染新冠病毒與流感 死亡率恐攀升

記者顏伶如／綜合報導
醫師擔心，隨著流感季節到來，流感與新冠病毒同時傳播會讓死亡率上升。(美聯社)
醫師擔心，隨著流感季節到來，流感與新冠病毒同時傳播會讓死亡率上升。(美聯社)

中佛羅里達大學(University of Central Florida)家醫科醫師布羅斯(Adrian Burrowes)說，疫情爆發迄今已經為數百名染疫患者看診，但對於即將來臨的流感季節感到特別憂心，害怕狀況可能比去年更加棘手，許多病患可能同時感染流感及Delta變種病毒，死亡率恐將因此明顯提高。他說，流感與新冠病毒同時感染，將對人體免疫系統帶來災難性的重創。

布羅斯接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，許多美國民眾如今已經出現疫情疲乏，對於防疫措施較為鬆懈，「我對今年的狀況非常擔心，超過一年之前」。

美國急診醫師學會(American College of Emergency Physicians，ACEP)主席羅森柏格(Mark Rosenberg)分析，去年美國民眾對於新冠病毒高度戒備，連帶阻斷了流感的傳播。羅森柏格本月稍早在書面聲明中指出，去年許多民眾都不出門，若出門則會戴上口罩，使得流感案例創下歷史新低，「但今年的狀況可能變得截然不同，較為危險」。

如何避免同時感染流感及新冠病毒，羅森柏格指出，打疫苗是防止同時感染的最佳之道。

布羅斯舉例說，與一年之前相比，如今出門民眾變多，數百萬美國民眾並沒有接種新冠疫苗，也還沒打流感疫苗，「我相信今年將看到流感案例增加」。他說，估計未來幾個月將頻頻出現同時感染流感及新冠病毒的案例，這些病例的死亡率恐將明顯攀升。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，由於去年流感案例實在太少，並沒有民眾同時感染流感及新冠病毒的足夠數據，「衛生專家仍在研究這種案例究竟有多普遍」。

CNN醫學評論員、洛杉磯內科醫師羅德里格茲(Jorge Rodriguez)指出，一般而言，每個流感季節平均會幫60名流感病患看診，但去年流感季節接到的病患人數卻是零。他說，今年可能出現許多民眾同時感染新冠病毒及流感的狀況，發燒可能變得更嚴，呼吸困難也變得惡化，患者失去嗅覺及味覺，而且病情可能拖得更久。

羅德里格茲說，不管得到新冠病毒或流感，人體免疫系統都將因此變差，遇到另一個病毒侵襲時，抵抗力變得薄弱。他舉例說，若被鐵鎚擊中，當然很痛，如果一條腿已經斷了，又被鐵鎚打到，肯定更加疼痛，需要療傷養病的時間也更長。

流感疫苗 美國 疫情

上一則

舊金山政壇變動 邱信福轉任市府律師

下一則

防範稅務詐騙 國稅局起底12騙術

延伸閱讀

FDA前局長：流感加疫情雙重威脅 生活型態須調整

FDA前局長：流感加疫情雙重威脅 生活型態須調整
前紐約州長哥哥涉性醜聞 CNN主播葛謨也陷性騷擾指控

前紐約州長哥哥涉性醜聞 CNN主播葛謨也陷性騷擾指控
太平洋崗社區松樹擋視野 法院判兩戶合資移除

太平洋崗社區松樹擋視野 法院判兩戶合資移除
CNN主播葛謨遭前任ABC女主管指控性騷擾

CNN主播葛謨遭前任ABC女主管指控性騷擾

熱門新聞

專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
國務院官員27日證實，遭中國限制出境的麻州華裔美籍姊弟已返抵美國。（美聯社）

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

2021-09-28 10:52
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

2021-09-28 14:22
休士頓衛理公會醫院加護病房目前又面臨另一波住院高峰，讓醫護人員承受極大壓力。Getty Images

世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

2021-09-28 17:40
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23
美國聯邦參議員盧比歐今天表示，華為技術公司財務長孟晚舟獲釋，令人嚴重質疑美國總統拜登對抗科技巨擘華為以及中國共產黨所構成威脅的能力。（路透）

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

2021-09-25 22:34

超人氣

更多 >
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀
世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命
利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點
美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車

美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車