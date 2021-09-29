醫師：若同時感染新冠病毒與流感 死亡率恐攀升

醫師擔心，隨著流感季節到來，流感與新冠病毒同時傳播會讓死亡率上升。(美聯社)

中佛羅里達大學(University of Central Florida)家醫科醫師布羅斯(Adrian Burrowes)說，疫情 爆發迄今已經為數百名染疫患者看診，但對於即將來臨的流感季節感到特別憂心，害怕狀況可能比去年更加棘手，許多病患可能同時感染流感及Delta變種病毒，死亡率恐將因此明顯提高。他說，流感與新冠病毒同時感染，將對人體免疫系統帶來災難性的重創。

布羅斯接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，許多美國 民眾如今已經出現疫情疲乏，對於防疫措施較為鬆懈，「我對今年的狀況非常擔心，超過一年之前」。

美國急診醫師學會(American College of Emergency Physicians，ACEP)主席羅森柏格(Mark Rosenberg)分析，去年美國民眾對於新冠病毒高度戒備，連帶阻斷了流感的傳播。羅森柏格本月稍早在書面聲明中指出，去年許多民眾都不出門，若出門則會戴上口罩，使得流感案例創下歷史新低，「但今年的狀況可能變得截然不同，較為危險」。

如何避免同時感染流感及新冠病毒，羅森柏格指出，打疫苗是防止同時感染的最佳之道。

布羅斯舉例說，與一年之前相比，如今出門民眾變多，數百萬美國民眾並沒有接種新冠疫苗，也還沒打流感疫苗 ，「我相信今年將看到流感案例增加」。他說，估計未來幾個月將頻頻出現同時感染流感及新冠病毒的案例，這些病例的死亡率恐將明顯攀升。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，由於去年流感案例實在太少，並沒有民眾同時感染流感及新冠病毒的足夠數據，「衛生專家仍在研究這種案例究竟有多普遍」。

CNN醫學評論員、洛杉磯內科醫師羅德里格茲(Jorge Rodriguez)指出，一般而言，每個流感季節平均會幫60名流感病患看診，但去年流感季節接到的病患人數卻是零。他說，今年可能出現許多民眾同時感染新冠病毒及流感的狀況，發燒可能變得更嚴，呼吸困難也變得惡化，患者失去嗅覺及味覺，而且病情可能拖得更久。

羅德里格茲說，不管得到新冠病毒或流感，人體免疫系統都將因此變差，遇到另一個病毒侵襲時，抵抗力變得薄弱。他舉例說，若被鐵鎚擊中，當然很痛，如果一條腿已經斷了，又被鐵鎚打到，肯定更加疼痛，需要療傷養病的時間也更長。