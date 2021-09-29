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舊金山政壇變動 邱信福轉任市府律師

記者李晗 / 舊金山報導
邱信福將出任舊金山市府律師。（記者李晗 / 攝影）
邱信福將出任舊金山市府律師。（記者李晗 / 攝影）

舊金山政壇將出現大變動。華裔的加州議會議員邱信福（David Chiu）獲得舊金山市長布里德（London Breed）的委任，將轉換跑道出任舊金山市府律師（City Attorney），成為首位擔任這個官職的亞裔。

市府律師是民選官員，代表舊金山市長、議會的官方律師，等同舊金山市府的最高法律顧問和代表律師。舊金山現任的市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）將轉任水利局長，邱信福將填補空缺。

邱信福在9月29日在專訪時表示，對於獲得這個任命成為下一任的市府律師，深感榮幸和謙虛。他形容自己始終致力於公義，為人民服務。邱信福畢業於哈佛大學法學院，具有律師執照和法律執業的背景。他也曾經供職於舊金山地檢處從事檢控工作

他回憶自己之所以投身法律，就是因為他在哈佛本科的讀書時代，曾經知道附近一所大學有亞裔學生遭到欺凌，但是校方卻未有被懲處嫌犯，令他深感憤怒。為此他立志報考哈佛法學院，從此進入法律界。

夏雷拉時代，市府律師辦公室經常代表舊金山官方起訴川普政府，或者是參與全國的民權相關的訴訟。邱信福表示這也將會是他執掌之下的市府律師辦公室的標準。

此外，舊金山市政府的腐敗案牽連甚廣，連市長布里德也有捲入。邱信福強調，獨立、公正是他的工作追求，他形容腐敗案讓政府的公信力受損，會繼續調查市政府的腐敗案，不受影響，也會繼續和聯邦、加州等層級的執法機關合作。

加州議員立法影響千萬加州人，市府律師僅僅代表90萬舊金山人。至於從加州議員回到舊金山做市府律師，邱信福也否認是「降級」，認為可以做的事情也非常多。

十年前，盛傳時任市長、現任州長紐森（Gavin Newsom）曾經想要委任他擔任地檢長（District Attorney），但是邱信福拒絕。而如今十年後，邱信福則同意獲得委任回到做市府律師。邱信福解釋道，十年前他非常喜歡當時的議會議長、華埠市議員的工作，而且當年自己也在積極備戰市長選舉。

邱信福離開州議會之後，他所屬的選舉——包含舊金山東面地區的加州議會選舉，將會引發大戰。選區內有不少華裔聚居區，包括華埠、肖化、訪谷、灣景等。多名政界人士已經表態參選。邱信福表示他還沒有想好支持誰。

夏雷拉預計將會在10月31日離任。因此邱信福最快也將於11月初上任。

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