象牙喙啄木鳥等23種生物 美國列為絕種

象牙喙啄木鳥(ivory-billed woodpecker)已被美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)列為絕種。圖為其標本。(美聯社)

美國 魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)29日將包括象牙喙啄木鳥(ivory-billed woodpecker)在內共計23種動物及植物，從瀕臨滅絕物種(endangered species)名單除名，因為這些生物如今已在野生環境再也找不到。華盛頓郵報 報導，如此發展反映了科學家先前提出警告，世界各地動物絕種的速度正在加速。受到氣候變遷 、棲息生態遭破壞等因素影響，數以百萬計植物與動物可能在未來數十年裡，逐漸消失。

象牙喙啄木鳥是美國聯邦政府第一個列為瀕臨絕種的動物，促使美國國會於1973年通過「瀕臨危險物種法」(Endangered Species Act)。

華盛頓郵報報導，有「上帝之鳥」(Lord God Bird)封號的象牙喙啄木鳥，體積龐大，外型美麗，原本出沒於美國南部窪地，但由於數量極少，好幾個世代以來吸引愛鳥人士探詢。雖然美國聯邦主管機關嘗試多年希望保存象牙喙啄木鳥，如今魚類及野生動物保護局將把這種稀有鳥類列為絕種(extinct)動物。

負責審查證據並撰寫絕種動物名單報告的美國魚類及野生動物保護局生物學家艾咪‧塔拉漢指出，要將象牙喙啄木鳥列入名單「並不是個容易的決定」，但調查研究的結論為，這種鳥類如今「已不存在」。

塔拉漢接受Zoom視訊專訪時哽咽說道：「沒有人願意面對這樣的結果，光是要寫下這幾個字，就已經象牙喙啄木鳥非常難過。我花了頗長一段時間才完成。」

報導指出，最新一波被魚類及野生動物保護局列為絕種生物的動物與植物，是氣候變遷、棲息生態遭破壞等影響下的犧牲品，毀滅速度遠遠超過設法挽救的保育新措施成效。

魚類及野生動物保護局列為絕種生物的23種動植物當中，包括10種只能在太平洋島嶼找到的鳥類及蝙蝠，以及曾經能在伊利諾州到喬治亞州河床找到的8種淡水貽貝(freshwater mussels)。

曾經能在伊利諾州到喬治亞州河床找到的8種淡水貽貝(freshwater mussels)亦已經絕種。(美聯社)

北卡羅萊納州沿海平原區到德州東部海灣地帶，過去都曾有象牙喙啄木鳥出現。不過，象牙喙啄木鳥在1800年間數量驟減，原因是遭到獵人捕捉做為私人收藏，某些象牙喙啄木鳥被捕之後則用來製作帽子。象牙喙啄木鳥的棲息地則因為伐木業發展而遭受破壞。