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亞馬遜抓「假評論」系統出包 美賣家無故遭停權67天

中央社／舊金山27日電
自今年5月，電商龍頭亞馬遜以假評論為由，禁止5萬多個中國的賣家在平台上做生意。（路透）
自今年5月，電商龍頭亞馬遜以假評論為由，禁止5萬多個中國的賣家在平台上做生意。（路透）

自今年5月，電商龍頭亞馬遜（Amazon）以假評論為由，禁止5萬多個中國的賣家在平台上做生意。不過打擊詐欺的科技也會出錯，一美國商家無端被指和中國帳戶有牽連，遭停權67天。

西雅圖時報（The Seattle Times）今天報導，一家在華盛頓州成立33年專賣巧克力、堅果等禮盒的公司，今年7月19日收到一封亞馬遜系統送來的電子郵件，通知該公司被踢出亞馬遜的電商市場。

亞馬遜的防欺詐電腦運算系統發現名為Chukar Cherries的賣家，自從2003年以來與上海的某個賣家帳戶有關聯性，違背了亞馬遜的政策。

不過，被點名的那個中國賣家帳戶不賣堅果或任何相關產品，9個消費者評價全都是負評，其中6位買家說「未曾收到訂購的商品」。該中國賣家對於亞馬遜平台上的客戶提問完全置之不理，公司資料也付之闕如。

Chukar的創辦人蒙哥馬利（Pam Montgomery）說他們與中國沒有生意往來，商品全部使用美國原料，且雇用當地員工，「整件事情一點都說不通，但這就是亞馬遜」。

兩個多月來，Chukar舉證和亞馬遜指稱的中國賣家無關，每週對亞馬遜提出上訴，寄送營業執照、實體店地點、授權經銷商和員工名單等詳細資料。

被亞馬遜暫停營業67天後，Chukar的賣家帳戶終於在上周重啟。亞馬遜的聲明中把矛頭指向一位「壞人」與Chukar建立了虛假關係。亞馬遜拒絕評論誰是壞人，以及為何有這樣的判決。

蒙哥馬利說，她不打算對亞馬遜求償，能在年終的購物季節之前回到平台是好事，希望亞馬遜在詐欺運算系統之外，雇用更多人手，並和有疑義的賣家直接對話。

亞馬遜的平台為許多第3方賣家帶來成功業績，有助亞馬遜公關。但亞馬遜任一演算法的錯誤，或惡意競爭對手的打擊，都可能導致賣家被停權、財務損失，並讓賣家陷入艱苦的上訴過程。

目前大約有600萬個第3方賣家在亞馬遜平台做生意，締造近3000億美元年銷售額，數量之大，亞馬遜必須仰賴自動化機制來找出不法的賣家。

亞馬遜表示，去年花費7億美元打擊平台上的詐欺、濫權和仿冒品，最近幾個月特別關注中國的賣家。聯邦調查員去年指控10位亞馬遜員工收賄，內神通外鬼讓某些賣家帳戶被迫暫停銷售。

亞馬遜 中國 詐欺

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