國務院 發言人普萊斯(Ned Price)表示,他出現新冠症狀後,今天接受檢測 呈陽性反應,將隔離十天。

路透報導,普萊斯是以推文宣布他確診染疫。美國 國務卿布林肯(Antony Blinken)上周出席聯合國大會的會議時,普萊斯曾和他有密切接觸。

After experiencing symptoms for the first time this morning, I tested positive for COVID-19 shortly thereafter, & will now quarantine for the next 10 days. I'm feeling under the weather but am grateful for the protection from severe illness offered by safe and effective vaccines.