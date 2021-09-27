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法官裁定：1981年行刺雷根槍手 明年6月無條件釋放

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法官裁定：1981年行刺雷根槍手 明年6月無條件釋放

記者顏伶如／綜合報導
1981年對雷根總統開槍行刺的槍手辛克利(John Hinckley Jr.，圖)，明年6月將可擁有沒有附帶限制的釋放。圖為辛克利2003年在華府美國聯邦區域法院。美聯社
1981年對雷根總統開槍行刺的槍手辛克利(John Hinckley Jr.，圖)，明年6月將可擁有沒有附帶限制的釋放。圖為辛克利2003年在華府美國聯邦區域法院。美聯社

華府特區美國聯邦區域法院法官費德曼(Paul Friedman)27日裁定，1981年對當時上任才69天的雷根總統開槍行刺的槍手辛克利(John Hinckley Jr.)，明年6月將可擁有沒有附帶限制的釋放。費德曼裁決時說，辛克利如果不是因為意圖謀殺總統，「很久之前應該就已經獲得無條件釋放了」。

福斯新聞網(Fox News)報導，辛克利辯護律師列文(Barry Levine)發表聲明指出，對於法官裁定感到欣慰，並說「對於心理疾病患者來說，這是美好的一天」。辛克利將於2022年6月無條件釋放。

有線電視新聞網(CNN)報導，司法部與辛克利達成協議，同意讓他獲得無條件釋放(unconditional release)，可以自由行動，也可以自由上網。

辛克利擁有個人YouTube頻道，經常上傳彈吉他以及音樂創作的影片。列文指出，辛克利希望繼續從事音樂創作。

1981年3月30日，雷根在華府希爾頓飯店(Washington Hilton)會晤工會領袖並發表演說。活動結束後，雷根步出飯店時，圍觀群眾裡突然傳出槍響。槍手連開六槍，白宮發言人布雷迪(James Brady)、特勤局探員麥卡錫(Timothy J. McCarthy)、華府警員狄列漢提(Thomas K. Delehanty)紛紛中彈倒地。雷根則被隨扈匆匆推上座車，直到上車後才察覺身上流血。

雷根被緊急送往喬治華盛頓大學附屬醫院，醫師發現雷根左肺中槍，手術之後12天出院。腦部中彈布雷迪雖然急救後保住性命，卻終生癱瘓。麥卡錫腹部中彈，狄列漢提頸部中彈，搶救之後所幸都沒有生命危險。

辛克利行刺雷根時25歲，原本在德州就讀大學卻休學中。他開槍後當場遭到制伏並被逮捕。不過，辛克利接受司法審判時，陪審團接受辯方律師的精神失常主張，裁定無罪。法官下令辛克利必須住進位於華府的精神醫療院所聖伊莉莎白醫院(Saint Elizabeths Hospital)接受監控。

2016年9月，雖然雷根家族向法院提出強烈反對，但辛克利仍然獲得費德曼裁定恢復某種程度的自由，得以離開精神醫療院所，與母親一起住在維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg)附近。但費德曼對辛克利下達30多項限制規定，包括不得離開華府地區、不得擁有槍械、不得與雷根兒女或好萊塢女星茱蒂福斯特(Jodie Foster)聯繫，必須定期接受精神醫師評估、參加團體心理輔導與個人輔導課程、每周至少三天擔任社區義工或工作，同時嚴禁接受媒體採訪等。

辛克利決定行刺雷根的犯案動機，與1976年電影「計程車司機」(Taxi Driver)有關。根據檢警調查，辛克利至少看了這部影片15次，對女主角茱蒂福斯特有著重度迷戀，希望透過犯下刺殺總統的案件贏得茱蒂福斯特芳心。

調查人員指出，辛克利曾多次開車到當年茱蒂福斯特就讀的耶魯大學(Yale University)，並打電話到宿舍找她。茱蒂福斯特接受調查人員詢問時說，覺得辛克利是個瘋狂粉絲，但沒想到他竟會暗殺總統。

影片來源：YouTube AP

華府特區 維吉尼亞州 耶魯大學

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