NBC：邊境危機搞不定 協助拜登當選的盟友陣線將崩解

拜登總統若無法有效解決邊境移民潮危機，幫助他贏得大選的盟友，如梅辛‧華特斯(左一)等人恐轉而不支持他。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，拜登 總統如果無法有效解決邊境移民潮危機，當初協助他順利贏得2020年總統大選的盟友陣線，恐將從此崩解；舉例來說，民主黨 籍麻州聯邦眾議員艾亞安娜‧普瑞斯利(Ayanna Pressley)、民主黨加州聯邦眾議員梅辛‧華特斯(Maxine Waters)都曾長年抨擊前總統川普邊境政策，但如今這兩位國會議員已經把檢討砲口轉向拜登。

邊境巡邏隊員騎在馬上鞭打非法入境移民的照片日前透過新聞報導曝光後，引發輿論軒然大波。普瑞斯利形容，邊境巡邏員對待非法入境者的手段「窮兇極惡且充滿白人至上主義」。華特斯則說，邊境巡邏員的作為「比我們在蓄奴時期目睹狀況還要糟糕」。

報導指出，普瑞斯利與華特斯都曾連續多年批評川普的邊境政策，但現在她們的檢討對象卻是民主黨總統。拜登政府援引川普時期的邊境規定，持續遣返企圖從美墨邊境 闖關的海地公民以及希望向美國申請庇護的外籍人士。

國家廣播公司分析，拜登現今陷於兩難，一邊是民主黨內的移民倡議人士，另一邊是認為拜登對於邊境問題立場仍然不夠堅定的共和黨人士，還有其他意見聲浪，使得白宮政治處境顯得孤立。川普將移民問題高度政治化，讓身為繼任者的拜登對於處理邊境問題難以發揮：對拜登支持者來說，任何取締邊境移民的措施都會被貼上川普主義(Trumpism)標籤，對共和黨陣營來說，拜登想要修改移民制度任何環節，一律視同將國家平白無故送給別人。

前總統歐巴馬任內住房及城市發展部部長、曾經角逐2020年民主黨總統初選的卡斯楚(Julian Castro)表示：「在這個時候，拜登必須展現道德清晰(moral clarity)才行。如果做不到的話，曾經協助他贏得大選的盟友陣線，將會就此崩解。」

報導指出，民主黨籍前總統歐巴馬曾經發生過的狀況，拜登似乎難逃重蹈覆轍的命運。當年在2008年民主黨黨內初選裡，歐巴馬為自己政治立場定調為比喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)更加左傾，但贏得總統大選之後，歐巴馬後來卻因為遣返無證移民人數超過前幾任總統，被媒體冠上「遣返統帥」(deporter in chief)稱號。