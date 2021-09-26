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麻疹、水痘疫苗終生免疫 為何新冠疫苗要打補強針？

麻疹、水痘疫苗終生免疫 為何新冠疫苗要打補強針？

編譯陳韻涵／綜合26日電
FDA授權輝瑞新冠疫苗補強針讓65歲以上長者，或有嚴重疾病的高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種補強針。（Getty Images）
FDA授權輝瑞新冠疫苗補強針讓65歲以上長者，或有嚴重疾病的高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種補強針。（Getty Images）

麻疹疫苗一勞永逸，水痘疫苗效能可維持10到20年，破傷風疫苗效能達十餘年，但新冠疫苗才打完半年就要再打補強針。「華爾街日報」訪問專家，說明疫苗效能長短不一的原因。

打疫苗的目的是要人體形成抗體與保護力，對抗自然傳染而不至於重病或死亡。

埃默里大學(Emory University)研究免疫反應的生物學教授安提亞(Rustom Antia)說：「好的疫苗會讓接種者接觸病毒也不會被感染，但並非所有疫苗都能達到這樣的理想效果。」

疫苗效能分3種

安提亞表示，疫苗效能可分三種，分別是預防感染和病毒傳播、預防染疫後重症和病毒傳播，以及只能預防重症。

疫苗效能根據接種者身體的免疫反應強度、產生抗體消退之速、病毒或細菌是否變異，以及感染部位等多重因素影響。

效能門檻是防止身體生病所需的最低抗體濃度，每種病毒和細菌都不同。

俄勒岡健康與科學大學(OHSU)教授斯利夫卡(Mark Slifka)說：「效能門檻攸關每毫升血液中的抗體或中和抗體濃度。」

麻疹所需的抗體效能門檻在1985年驗證，當時一間大學生宿舍的學生因捐血活動而暴露於麻疹病毒環境；研究人員分析所有住宿學生體內的抗體發現，每毫升血液若含有0.02 IU抗體，便能預防感染。

對破傷風與麻疹而言，疫苗產生抗體的強度與抗體消退的速度，使疫苗效能更持久；麻疹抗體緩慢消退，破傷風抗體較快退去，但疫苗讓身體產生高於門檻的抗體量，進而抵銷了抗體快速消退的影響。

斯利夫卡說：「我們幸運地驗證破傷風、麻疹、白喉與牛痘的疫苗效能門檻，並藉由追蹤抗體濃度下降計算疫苗可維持多久，但目前對新冠病毒還無從得知。」

綜觀歷史，最有效的疫苗利用複製病毒的方式，達成終身免疫力，如麻疹和水痘疫苗。

非複製型病毒載體疫苗和破傷風疫苗等立基於蛋白質的疫苗，其效能就沒這麼長，但往往可透過補強針的方法提高疫苗效能，不只新冠疫苗，破傷風和A型肝炎疫苗都有補強針。

疫苗 華爾街 免疫力

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