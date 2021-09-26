美4.7兆美元經建案 民主黨力圖本周闖關

美國民主黨設法在本周五通過短期支出與新的舉債上限案，避免聯邦政府關門。圖為美國國會。（路透）

儘管黨內歧見仍深，美國 聯邦眾議院民主黨 人表示，本周可能推動表決總額4.7兆美元的經建議案，包括規模1.2兆美元的基建法案、以及3.5兆美元的廣泛支出方案，也設法在本周五（10月1日）通過短期支出與新的舉債上限案，以拯救2022年國會期中選舉的選情。

美國民主黨溫和派與進步派正對這兩個議案爭執不下。溫和派希望周一（27日）全院表決已獲參院通過的基建法案，但進步派認為應先批准3.5兆美元的社福支出法案，再表決基建法案。

不過，溫和派認為3.5兆美元的規模太大，進步派則揚言否決基建法案，以施壓溫和派支持社福支出法案。這兩派議員對增稅政策的細節也立場相左。

眾議院議長波洛西25日表示，希望民主黨內部能「密集對話」，並在本周於眾院表決這兩項法案，同時力拚在本周末前通過短期支出和舉債上限案，「未來幾天將是強力動員時間」。

白宮與國會民主黨領袖力推兩大支出法案於本周通過，但溫和派參議員曼欽卻說，他根本不急，「沒有時間表」。

海地移民湧入美國南方邊境、阿富汗亂局，及第三劑新冠疫苗接種事宜莫衷一是，已使總統拜登 的民調支持率下滑；民主黨政治策略家及議員擔心拜登的支持度下降，可能損及民主黨明年繼續掌控國會的機率，觀察家指出，拜登的政策雖受歡迎，但民眾未必看重。

在此同時，美國會計年度將結束、及舉債上限的大限也日漸逼近，民主黨與共和黨卻仍陷入僵局。

民主黨已把美國會計年度在30日到期後、維繫政府運作的短期支出法案，跟凍結舉債上限案綁在一起，遭共和黨反對，若本案未能達成協議，不僅聯邦政府可能局部關門，也可能債務違約。

華府跨黨派政策中心估計，財政部可能會在10月15日－11月4日之間用光現金，屆時不僅無法支付軍費與退休福利，債務違約機率也升高，勢將造成經濟混亂。華爾街警告，政府違約也將使公債市場造成「重大干擾」，衝擊全球金融體系，令投資人再度質疑美國政府的信譽。

高盛則認為，美國政府不太可能在下月關門，因為民主黨很可能在期限前改變策略。

歷史經驗也顯示，長期而言，舉債上限和政府關門的黨派爭鬥，都未對股市造成長期影響，因為投資人認為兩黨都只是在裝腔作勢，最後還是會通過必要的法案。