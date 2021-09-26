蒙大拿州火車出軌 乘客：宛如搭飛機遇到強烈亂流
美國鐵路公司（Amtrak）一列往返西雅圖和芝加哥的列車在蒙大拿州中北部小鎮賈普林出軌，至少釀成3死50多人受傷。一名乘客說，感覺就像「搭機時遇到強烈亂流」。
美聯社報導，美國國鐵發言人艾布蘭（Jason Abrams）在聲明中說，帝國建設者號列車（Empire Builder）今天下午4時在蒙大拿州人口約200的賈普林（Joplin）發生出軌事故，5節車廂翻覆，事發地點在首府赫勒納（Helena）以北約241公里，距加拿大邊界僅約48公里。
艾布蘭說，當時列車上搭載約147名乘客和13名工作人員。
搭乘這列火車前往華盛頓州西雅圖探望朋友的乘客范德維斯特（Megan Vandervest）告訴「紐約時報」，列車出軌讓她從睡夢中驚醒過來。
住在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）的范德維斯特說：「我第一個念頭是我們搭乘的列車出軌了，說實話，我很焦慮，我聽說過好幾次火車出軌事故。第2個想法則是這太瘋狂了。我們不可能出軌，這不會發生。」
她對紐時說，她後面那節車廂呈現傾斜狀態，更後面那節徹底翻覆，而那之後的3節車廂則是「完全脫離軌道，與整列火車分離」。
范德維斯特說，當時感覺像是「搭飛機時遇到強烈亂流」。
發言人艾布蘭補充說，公司正與地方當局合作，將傷者送醫並安全疏散所有其他乘客。
在社群媒體流傳的照片顯示，數節車廂倒臥一側，乘客站在鐵軌旁，有些人手上提著行李。從照片判斷，當時天氣晴朗，事故似乎發生在直行路段上。
蒙大拿州的災難和緊急應變協調員告訴紐時，「傷者人數超過50人」。
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