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影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

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蒙大拿州火車出軌 乘客：宛如搭飛機遇到強烈亂流

中央社／賈普林25日電
美國鐵路公司一列往返西雅圖和芝加哥的列車在蒙大拿州中北部小鎮賈普林出軌。(美聯社)
美國鐵路公司一列往返西雅圖和芝加哥的列車在蒙大拿州中北部小鎮賈普林出軌。(美聯社)

美國鐵路公司（Amtrak）一列往返西雅圖和芝加哥的列車在蒙大拿州中北部小鎮賈普林出軌，至少釀成3死50多人受傷。一名乘客說，感覺就像「搭機時遇到強烈亂流」。

美聯社報導，美國國鐵發言人艾布蘭（Jason Abrams）在聲明中說，帝國建設者號列車（Empire Builder）今天下午4時在蒙大拿州人口約200的賈普林（Joplin）發生出軌事故，5節車廂翻覆，事發地點在首府赫勒納（Helena）以北約241公里，距加拿大邊界僅約48公里。

艾布蘭說，當時列車上搭載約147名乘客和13名工作人員。

搭乘這列火車前往華盛頓州西雅圖探望朋友的乘客范德維斯特（Megan Vandervest）告訴「紐約時報」，列車出軌讓她從睡夢中驚醒過來。

住在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）的范德維斯特說：「我第一個念頭是我們搭乘的列車出軌了，說實話，我很焦慮，我聽說過好幾次火車出軌事故。第2個想法則是這太瘋狂了。我們不可能出軌，這不會發生。」

她對紐時說，她後面那節車廂呈現傾斜狀態，更後面那節徹底翻覆，而那之後的3節車廂則是「完全脫離軌道，與整列火車分離」。

范德維斯特說，當時感覺像是「搭飛機時遇到強烈亂流」。

發言人艾布蘭補充說，公司正與地方當局合作，將傷者送醫並安全疏散所有其他乘客。

在社群媒體流傳的照片顯示，數節車廂倒臥一側，乘客站在鐵軌旁，有些人手上提著行李。從照片判斷，當時天氣晴朗，事故似乎發生在直行路段上。

蒙大拿州的災難和緊急應變協調員告訴紐時，「傷者人數超過50人」。

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美國國鐵蒙大拿州出軌 至少3死 逾50人傷

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