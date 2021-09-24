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亞利桑納州重驗選票 還是拜登獲勝 甚至再增99票

記者顏伶如／綜合報導
共和黨陣營主導之下，亞利桑納州人口最多的馬瑞波卡郡2020年選票稽查結果調查報告出爐，拜登勝出，而且得票率領先前總統川普。(美聯社)
共和黨陣營主導之下，亞利桑納州人口最多的馬瑞波卡郡2020年選票稽查結果調查報告出爐，拜登勝出，而且得票率領先前總統川普。(美聯社)

共和黨陣營主導之下，亞利桑納州人口最多的馬瑞波卡郡(Maricopa County)2020年大選近210萬張選票稽查結果調查報告24日送交州參議會；稽查結果證實拜登總統2020年大選在馬瑞波卡郡勝出，而且得票率領先前總統川普，超越幅度還比原本確認選舉結果時的登記數字還高。

並無選務經驗的佛州網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)獲得亞利桑納州參議會雇用，承包馬瑞波卡郡選票稽查任務，稽查工作進行長達五個月，耗費稅金及私人捐款共計數百萬元，最後版本的報告23日深夜即已被數家亞利桑納州媒體搶先掌握。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，稽查工作展開之初，就沒有找到經過確認的計票統計有任何重大問題，210萬張選票經過手工稽核結果，確認拜登在馬瑞波卡郡領先川普5萬5469票，先前經過確認的選舉結果則是川普以4萬5109票差距輸給拜登。

「網路忍者」工作人員逐一釐清可疑選票之後，發現拜登在馬瑞波卡郡的最後得票數增加99票，川普最後得票數則扣除261票，自由黨候選人喬根森(Jo Jorgenson)得票數則扣除204票；另有628張選票被歸類為選民在選票寫下心目中的理想候選人填寫選票(write-ins)，或者重覆投票(over votes)、圈選不全(under votes)票。

在馬瑞波卡郡共計208萬8569張2020年大選選票中，稽查人員找到994張可疑選票，約占0.047%，遠低於拜登領先川普的幅度，也未達到一般選舉選票錯誤的比例規定標準。

對於馬瑞波卡郡選票稽查結果證實拜登勝利，川普24日透過「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會發表聲明指出，稽查報告將揭露無可抵賴的選舉舞弊證據，但「假新聞媒體」卻聲稱拜登再次勝利。

川普在聲明中說，亞利桑納州的選舉舞弊為「重大犯罪事件」，司法部長應該立即展開調查。

拜登 川普 亞利桑納州

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