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反疫苗社群臉書散布謠言 要染疫患者別看醫生

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反疫苗社群臉書散布謠言 要染疫患者別看醫生

記者顏伶如／綜合報導
多個反疫苗團體透過臉書社群專頁，要染疫患者別看醫生。圖為8月在加州的一場反對疫苗強制接種令的示威。(Getty Images)
多個反疫苗團體透過臉書社群專頁，要染疫患者別看醫生。圖為8月在加州的一場反對疫苗強制接種令的示威。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)報導，多個反疫苗團體現正透過臉書社群專頁，對支持者散布大量謠言，聲稱醫師與護士阻撓未打疫苗民眾取得治好新冠肺炎的神奇療法，甚至故意害死拒打疫苗民眾。報導指出，過去幾周以來，某些反疫苗團體透過臉書專頁分享可能危害人體健康的所謂另類療法，鼓吹感染新冠病毒的社群成員別看醫生，在家裡自行服用偏方即可痊癒。

報導指出，反疫苗團體呼籲支持者染疫之後別看醫生的訊息近來頻頻出現，反映了這些團體對醫界專業人士充滿高度不信任的態度。某些民眾由於拒絕聽取醫學專家的建議，最近一波變種病毒肆虐，導致美國染疫案例不斷增加，醫院人滿為患。

范德堡大學醫學院(Vanderbilt University School of Medicine)教授兼加護病房醫師伊萊(Wes Ely)指出，兩個月之前，醫院只剩下四位染疫住院患者，但後來疫情反彈，醫院四個地點的加護病房如今總共住進40到50名之間的染疫病患，其中有97%並未接種新冠疫苗。

伊萊說：「原本防疫工作已經出現成效，但如今變成功虧一簣，狀況非常糟糕。網路上流傳著某些謠言，近來傳得沸沸揚揚。」

國家廣播公司報導，某些地區發生醫護人員遭受威脅甚至暴力攻擊的案例。密蘇里州布蘭登(Branson)一所醫學中心由於頻頻發生醫護人員遭到攻擊，最近便為員工設置緊急求救鈴的通報系統。麻州、德州、喬治亞州及愛達荷州等地，近來也有醫護人員遭受暴力攻擊或威脅事件傳出。

報導指出，某些反疫苗臉書社群及陰謀論倡議網紅，最近紛紛透過加密通訊軟體Telegram教導支持者如何為正在染疫住院的家人申請出院，通常藉口是聲稱已為家人安排住進臨終病患安養院，分享訊息當中還附上出院手續辦理成功後染疫患者得以出院的影片。

報導指出，反疫苗社團先是鼓吹民眾讓染疫住院的家人辦理出院回家，以便讓患者自行服用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)對抗新冠肺炎，但許多社團成員紛紛反應服用「伊維菌素」對於病情沒有幫助，反疫苗社團則開始提倡風險更高的另類療法，例如拿碘酒漱口，將雙氧水放入氣喘噴霧器吸入等。

哈佛醫學院(Harvard Medical School)醫師艾蒂提‧納魯卡爾(Aditi Nerurkar)說，反疫苗團體鼓吹之下變得流行的「正義使者療法」(vigilante medicine)，毫無醫學專業背景的反疫苗人士以正義使者自居，透過社群網站提供民眾五花八門的救命偏方，某些人士則透過這股反疫苗運動而從中謀利。

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