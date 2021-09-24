我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

中國發布美國干預香港清單 斥責干預香港事務

佛洛伊德壓頸致死案 謀殺定罪前警察沙文上訴

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國前警察沙文（Derek Chauvin，圖）以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死，被判謀殺和過失致死罪成立，他提出14項申訴，指這場高調審判充滿偏見不公。美聯社
美國前警察沙文（Derek Chauvin，圖）以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死，被判謀殺和過失致死罪成立，他提出14項申訴，指這場高調審判充滿偏見不公。美聯社

美國警察沙文（Derek Chauvin）以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死，被判謀殺和過失致死罪成立，他提出14項申訴，指這場高調審判充滿偏見不公。

46歲非裔男子佛洛伊德在2020年5月被警方執法致死，他被壓頸的影片曝光後，引發美國數十年來最大規模的種族示威抗議。

45歲白人警察沙文以膝蓋壓住佛洛伊德的頸部將近10分鐘，無視於他的呼救，導致佛洛伊德最終身亡。沙文於今年6月被判處超過22年有期徒刑。他23日晚間在期限最後一天向明尼斯達州地區法院提出上訴。

沙文指控明州的審判偏頗不當，對陪審團成員選擇等多項議題提出抗議。

他同時指控法庭「濫用裁量權」，包括拒絕審判延後或改期，以及拒絕隔離陪審團。

沙文和3名同事因為佛洛伊德涉嫌在明尼阿波利斯（Minneapolis）一家商店使用一張20美元假鈔而將他逮捕。他們將他上銬並壓制在地。

佛洛伊德死前不斷呼救，「我不能呼吸」。這個場景被一名年輕女子拍下上傳後，迅速傳遍全世界。

沙文在上訴文件中說，他目前沒有收入，也沒有法律代理人。他先前在審判期間的費用由法律辯護基金支付，在他被判刑後已經終止。

沙文在審判的6周期間沒有錯過一次出庭，但他引用美國憲法第五修正案的權利，不得在任何刑事案件中被迫自證其罪，並沒有作證。

沙文的辯護律師稱，他當時動作符合警方程序，佛洛伊德的死亡是因為使用毒品導致的健康問題。不過，在4月的法庭上，陪審團僅花了不到10小時，就判處他謀殺罪名成立。

沙文被起訴的3項罪名均被判處有罪，包括一項二級謀殺罪名、一項三級謀殺罪名，以及一項二級過失致死罪。

當時在場的3名前員警將於明年面臨指控。

佛洛伊德 美國 警察

上一則

2.3萬年前美洲最古老人類足跡出土 再次改寫歷史

延伸閱讀

中版「佛洛伊德」? 廣州電單車司機遭警跪頸

中版「佛洛伊德」? 廣州電單車司機遭警跪頸
實境警察秀Cops第33季 重出江湖轉戰串流平台

實境警察秀Cops第33季 重出江湖轉戰串流平台
司法部通令：聯邦幹員禁鎖喉、嚴限登門搜捕

司法部通令：聯邦幹員禁鎖喉、嚴限登門搜捕
響應警政改革 新州紐瓦克公共安全局撥5%預算做社服

響應警政改革 新州紐瓦克公共安全局撥5%預算做社服

熱門新聞

紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

2021-09-19 21:39
專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23
示意圖。圖：pixabay

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

2021-09-17 15:44
漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」上映第三周持續蟬聯北美票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

尚氣好威 連霸3周北美票房 克林伊斯威特新片落敗「哭泣」

2021-09-20 10:17

超人氣

更多 >
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒
哈佛大學教授羅格夫：恒大若破產 中國經濟恐摧枯拉朽

哈佛大學教授羅格夫：恒大若破產 中國經濟恐摧枯拉朽