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2.3萬年前美洲最古老人類足跡出土 再次改寫歷史

中央社洛杉磯24日綜合外電報導
科學家在美國發現一批可追溯至約2萬3000年前的腳印化石，意味人類早在最後一個冰河時期結束前就已定居北美，這項發現也將人類移居美洲大陸的時期再往回推了數千年。美聯社
科學家在美國發現一批可追溯至約2萬3000年前的腳印化石，意味人類早在最後一個冰河時期結束前就已定居北美，這項發現也將人類移居美洲大陸的時期再往回推了數千年。美聯社

科學家在美國發現一批可追溯至約2萬3000年前的腳印化石，意味人類早在最後一個冰河時期結束前就已定居北美，這項發現也將人類移居美洲大陸的時期再往回推了數千年。

這些腳印於2009年在新墨西哥州（New Mexico）白沙國家公園（White Sands National Park）一個早已乾涸湖泊的湖底發現，美國地質調查所（USGS）科學家最近分析卡在腳印中種子，判定其年代約介於2萬2800年至2萬1130年前。

沉積物填滿腳印壓痕，硬化成岩石，讓後世科學家得以詳盡了解足跡遺留者當時的生活。

這篇昨天發表於美國期刊「科學」（Science）的論文寫道：「許多足跡似乎是青少年和小孩（留下的）；大的成年人腳印較為少見。對此，其中一假設為勞動分工，成人從事技術工作，打雜跑腿則分派給青少年。」

研究者也發現長毛象和史前狼，甚至是大地懶遺留下的足跡，且牠們似乎與造訪湖泊的人類大致同時存在。

過去幾十年以來最廣獲接受的理論是，人類從西伯利亞東部越過白令陸橋（今日的白令海峽）抵達北美地區。

考古證據長期以來顯示，一個與所謂克洛維斯（Clovis）文化有關的1萬3500年前聚落是美洲大陸第一個文明，也是美洲原住民群體的祖先。

不過，克洛維斯文化論點在過去20年來一直遭到質疑，陸續新發現將首批聚落存在的時間回推至約1萬6000年前，也就是冰層覆蓋最廣時期的「末次冰盛期」（Last Glacial Maximum）結束後。

一直持續至約2萬年前的末次冰盛期至關重要，據信由於冰層覆蓋大部分的美洲大陸北部，人類勢必很難從亞洲遷移到北美乃至其他地區。

美國 新墨西哥州 原住民

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