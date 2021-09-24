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88歲共和黨國會老將葛拉斯理宣布角逐連任

記者顏伶如／綜合報導
88歲的愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)，24日透過推特發表聲明，宣布將在2022年角逐連任。美聯社
88歲的愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)，24日透過推特發表聲明，宣布將在2022年角逐連任。美聯社

一周前剛屆滿88歲的愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)，是現任共和黨參議員中任期最久的國會老將，也是參院司法委員會最資深的共和黨籍成員。他在24日透過推特發表聲明，宣布將在2022年角逐連任。有線電視新聞網(CNN)報導，葛拉斯理爭取連任，將有機會讓共和黨保住愛阿華州席次。

葛拉斯理在推特聲明中寫道：「現在是愛阿華州清晨四點，意思就是我決定參選。我每周六天都是四點起床，展開工作之前我希望大家知道，芭芭拉(Barbara)跟我已經做出決定了。」

他寫道：「我將參選連任，要為愛阿華州做的事情還很多。我們希望大家多多支持。您會加入我們嗎？」

由於年齡因素，葛拉斯理是否宣布退休，長達數月以來引發媒體議論。前任民主黨籍愛阿華州眾議員艾比‧芬肯納爾(Abby Finkenauer)先前已宣布將挑戰葛拉斯理的席位。

近幾年來，愛阿華州投票趨勢朝保守派發展，2016年及2020年總統大選都由代表共和黨的川普勝出。

對於多份民調結果顯示，許多選民希望葛拉斯理讓位，葛拉斯理回覆媒體詢問時則極力反駁，上周更對媒體表示聽到越來越多選民鼓勵，期盼他角逐連任。

葛拉斯理第一次當選聯邦參議員是在1980年，他是美國參議院史上任期最久排名第十名的聯邦參議員。

他表示，越來越多選民鼓勵他角逐連任。

愛阿華州 共和黨 參議員

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