CNN主播葛謨遭前任ABC女主管指控性騷擾

前任紐約州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)的弟弟、有線電視新聞網(CNN)晚間黃金時段主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)。(Getty Images)

前任紐約州長安德魯‧葛謨 (Andrew Cuomo)的弟弟、有線電視新聞網(CNN)晚間黃金時段主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)，遭到昔日在美國廣播公司(ABC)新聞部任職時的執行製作人雪莉‧羅斯(Shelley Ross)指控性騷擾 。紐約時報 24日刊登羅斯投書，文中寫道揭穿真相並不是想要克里斯‧葛謨丟掉飯碗或離開CNN，而是希望他利用現今掌握的無遠弗界新聞影響力，檢討根深柢固於職場的性別歧視、性騷擾及性別不公問題，包括他自己的不當行為。

昔日在美國廣播公司(ABC)新聞部任職時的執行製作人雪莉‧羅斯(Shelley Ross)指控CNN主播葛謨性騷擾。(圖截取自紐約時報)

羅斯在投書當中附上2005年6月1日克里斯‧葛謨寄發電子郵件的網頁截圖，電郵主旨為「現在我回想起來...覺得很丟臉」。克里斯‧葛謨在電郵當中對羅斯與羅斯丈夫道歉，並說以身為一名丈夫的立場來看，並不希望妻子也受到那般的肢體碰觸。

信中寫道：「我對妳道歉，讓妳置身那樣的情境。下次，無論我見到妳的時候有多開心，我都會記取教訓。」

電視記者出身的羅斯，曾在哥倫比亞廣播公司(CBS)、美國廣播公司擔任新聞部執行製作人。她在紐約時報投書中寫道，2005年在一場同事歡送派對上，遭到曾為美國廣播公司新聞部「黃金時段現場」(Primetime Live)節目部屬的克里斯‧葛謨性騷擾，事發後一小時則收到他的道歉電郵。

她指出，克里斯‧葛謨走進在紐約上西城一家酒吧舉行的歡送派對，上前與她打招呼時給予用力熊抱(bear hug)，同時伸手猛抓她的臀部。她寫道，克里斯‧葛謨毛手毛腳後還當面說道：「妳已經不再是我的長官了，所以我可以這麼做。」她寫道，當場回應「你不能這麼做」，並把他推開。

羅斯指出，丈夫當天也參加了派對，近距離目睹事發全程，後來她與丈夫便一起匆匆離開派對。

羅斯在投書中寫道：「直到今天，我仍存有一個疑問，他感到丟臉是因為知道自己行為不對，還是被我丈夫看到的關係？」她指出，或許克里斯‧葛謨認為已經真心誠意致歉，「但我一直覺得，這是他企圖躲避法律與道德責任的手段而已」。

51歲的克里斯‧葛謨23日晚間回覆紐約時報詢問時說，當時動作並未帶有性暗示。他說：「這事發生在16年前，地點是公開場合，當時她是美國廣播公司高層主管。我當時就向她道歉了，我的道歉是真心誠意的。」