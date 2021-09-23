我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

落腳智利的海地人轉進美國：那兒好100萬倍

科州阿茲海默症婦 戶外待6小時被熱死 安養院3人遭起訴

編譯林梅婕／綜合23日電

科羅拉多州大章克申(Grand Junction)「無障礙記憶與生活」(Cappella Assisted Living and Memory)老人安養中心疑似照護人員疏忽，導致一名患有阿茲海默症的老婦被活活熱死，科州檢察長魏瑟(Phil Weiser)宣布起訴三名員工。

今年86歲的海瑟爾‧普雷斯(Hazel Place)於6月14日被留在高溫的戶外長達六個小時後去世。

魏瑟將照護普雷斯的三名員工，30歲的潔米‧強斯頓(Jamie Johnston)、50歲的珍妮‧羅根(Jenny Logan)，與27歲的萊蒂西亞·馬丁內斯(Letticia Martinez)，以「疏忽照護導致高風險患者死亡」及「過失殺人」兩項重罪罪名起訴；此外，強斯頓和馬丁內斯還被指控竄改病例，多加一項偽造文書輕罪。

國家氣象局(National Weather Service)紀錄顯示，事發當天戶外溫度高達華氏102度，相當於攝氏38.9度；檢警在調查普雷斯的死因時，才發現她的聯邦醫療補助(Medicaid)紀錄遭竄改。

強斯頓的律師利立(Havilah Lilly)堅稱強斯頓無罪，該安養機構目前也未被起訴，院方以全案仍在調查為由拒絕回覆查詢。

普雷斯的女兒唐娜‧高登(Donna Golden)表示，母親平常走路和日常生活都沒有太大問題，但因為屬於容易跌倒的高風險患者，照護人員需每小時定期察看。高登表示：「追根究柢，當天值班的護理人員都沒有人在認真工作，所以才會沒有人來察看她。」

阿茲海默症 高溫 科羅拉多州

上一則

網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

下一則

華為設備威脅美國安 商務部長：必要時將採取更多行動

延伸閱讀

阿茲海默症關愛服務 步行籌款回歸

阿茲海默症關愛服務 步行籌款回歸
911最年輕罹難者 2歲半亞裔女童 永遠無法去迪士尼

911最年輕罹難者 2歲半亞裔女童 永遠無法去迪士尼
伊州東聖路易市槍案 多人受傷 嫌犯駕車逃逸

伊州東聖路易市槍案 多人受傷 嫌犯駕車逃逸
同志部長布塔朱吉與夫婿 1人抱1嬰 分享收養喜悅

同志部長布塔朱吉與夫婿 1人抱1嬰 分享收養喜悅

熱門新聞

紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

2021-09-19 21:39
專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束

莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束
田州超市槍擊案 至少2死13傷

田州超市槍擊案 至少2死13傷