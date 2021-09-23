我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州媽染疫雖已隔離 2兒子心腦肝發炎險喪命

田州超市爆槍擊案 至少2死13傷 槍手自轟亡

參院通過亞太助卿案 康達熟亞洲事務 饒舌賀年成名

中央社／華盛頓23日專電
參院今天通過美國國務院亞太助卿提名人康達人事案。康達今年初在賀年影片中的表演，打響知名度。（Getty Images）
參院今天通過美國國務院亞太助卿提名人康達人事案。康達今年初在賀年影片中的表演，打響知名度。（Getty Images）

延宕近3個月，美國參議院今天通過美國國務院亞太助卿提名人康達人事案。康達擁有27年外交經驗，熟稔亞洲事務，精通中日文，他曾承諾上任後，會進一步發展「至關重要」的美台關係。

參議院今天以72票贊成、14票反對的壓倒性票數，通過康達（Daniel Kritenbrink）出任國務院亞太助卿的人事案。

康達1994年踏入美國外交工作，過去近3年半時間擔任美國駐越南大使，今年初與越南知名饒舌歌手Wowy合拍賀年饒舌影片，打響知名度。在此之前，他多次派駐中國與日本，曾任美國駐中國大使館公使，相當熟稔亞洲事務。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，康達曾出任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，並短暫代理副亞太助卿職務；2015年從北京返美後，則出任白宮國安會亞太事務資深主任。

康達人事案雖獲兩黨支持，參院外委會也早在6月24日無異議通過他的提名，但由於少數共和黨籍參議員阻擋總統拜登（Joe Biden）多項人事案推進，以作為談判籌碼，導致這個主管中國、台灣及多個亞太國家事務的重要職位，懸缺數個月。

康達上任後有六大工作目標，包括重振盟友關係、在美中戰略競爭中取得勝利、降低北韓核武威脅、支持有利全體美國人民的包容性經濟政策、促進民主人權、因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與氣候變遷等全球優先事項。

在台灣方面，康達6月15日出席國會聽證會時曾表示，美台關係「至關重要」，若提名獲准，他將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係，也會致力履行「台灣關係法」下義務，協助台灣自我防衛。

康達指出，台灣是美國前10大貿易夥伴，雙方也有重要文化與其他領域關係，且台灣在國際衛生領域扮演關鍵重要角色，美方應支持擴大台灣國際空間。

面對美國「最大地緣政治考驗」的中國，康達則說，他會致力讓美國在雙方戰略競爭中獲勝，並就新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏等情事，向北京究責。此外，他也會抵制中國不公平貿易行徑，確保關鍵供應鏈安全，保護美國敏感技術。

美國國務院設有多個助卿職位，隸屬於掌管不同事務的6位次卿底下，而分屬在主管「政治事務」次卿之下的亞太助卿，與台灣最息息相關。

亞太助卿負責東亞與太平洋事務，轄區除了包含美國盟友台灣、日本、南韓外，近年被視為美國「最大戰略競爭對手」的中國，也在亞太助卿管轄範圍內，讓康達提名案特別受到矚目。

參院今天通過美國國務院亞太助卿提名人康達人事案。康達今年初在賀年影片中的表演，打...
參院今天通過美國國務院亞太助卿提名人康達人事案。康達今年初在賀年影片中的表演，打響知名度。（Getty Images）

美國 台灣關係法 中國

上一則

大批海地偷渡客被遣返 美國海地特使批「不人道」請辭

延伸閱讀

大批海地偷渡客被遣返 美國海地特使批「不人道」請辭

大批海地偷渡客被遣返 美國海地特使批「不人道」請辭
美解禁日本福島農產品 歐盟10月也跟進

美解禁日本福島農產品 歐盟10月也跟進
網傳雙氧水防疫 美國氣喘和過敏基金會：恐傷肺

網傳雙氧水防疫 美國氣喘和過敏基金會：恐傷肺
美國奧會規定 北京冬奧美代表隊成員須打新冠疫苗

美國奧會規定 北京冬奧美代表隊成員須打新冠疫苗

熱門新聞

紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

2021-09-19 21:39
專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
輝瑞通過FDA授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑

輝瑞通過FDA授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑