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田州超市爆槍擊案 至少2死13傷 槍手自轟亡

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

大批海地偷渡客被遣返 美國海地特使批「不人道」請辭

中央社／太子港23日綜合外電報導

美國的海地特使富特（Daniel Foote）獲任兩個月後於今天請辭，他並譴責總統拜登（Joe Biden）的政府把海地人從美墨邊境送回他們的貧窮母國。

法新社報導，國務院特使富特在辭職信中痛批：「美國不人道、適得其反地遣返數以千計的海地難民與非法移民，我不會跟這種決定扯上關係。」

富特在寫給國務卿布林肯（Antony Blinken）的信函中，形容派駐海地的美國外交官「關在安全的院落裡，因為控制日常生活的武裝幫派構成危險」。

富特寫道，陷於貧窮、被恐懼挾持的海地民眾，無法支撐數以千計缺乏食物、庇護和金錢的移民被迫湧回母國，之後恐將額外發生本可避免的人類慘劇。

他表示：「更多難民將加劇絕望感和犯罪。」

拜登政府自上周末開始，把從墨西哥入境美國的海地移民送上飛機，載運他們回到海地。

在這數以千計的移民中，很多人其實是從南美洲出發前往美國。許多逃離母國貧窮和暴力的海地人多年前就已抵達南美。

這起事件凸顯華府在邊界面臨的挑戰與日遽增。今年8月就有近20萬9000人試圖從墨西哥非法入境美國，是1年前的4倍以上。

海地前總統摩依士（Jovenel Moise）7月7日遇刺身亡，進一步動搖原已不穩定的海地政壇。美國資深外交官富特在事發後不久獲提名海地特使。

富特還在信函中抱怨拜登政府「忽視、不理會」他的政策建議。國務院發言人普萊斯（Ned Price）則回應稱，富特參與過海地議題的最高層級政策討論，他扭曲了與他請辭有關的實情。

普萊斯透過聲明表示：「他說自己的提案被忽視，這完全不是事實。」

美國 非法移民 拜登

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