田州超市槍擊案 至少2死13傷

田納西州小鎮柯利威爾(Collierville)的克羅格超市(Kroger grocery)，23日下午發生一起致命槍擊案。美聯社

田納西州 小鎮柯利威爾(Collierville)的克羅格超市(Kroger grocery)，23日下午發生一起致命槍擊 案，目前已知至少有兩人死亡，另有至少13人中槍受傷，傷者已送往醫院，死者中包括槍手，初步研判該名兇嫌開槍自轟死亡。

影片來源：youtube/Global News

柯利威爾鎮位於孟菲斯以東約30哩。當地警局已經趕到現場，發生槍擊案的超市地址為：240 New Byhalia Road.，座落在一個購物中心內，旁邊有溫蒂漢堡、華格林藥局 ，對面則是一家燒烤店Corky's Ribs and BBQ。

警方表示，被送往醫院的傷者「傷勢非常嚴重」。

警方說，槍擊案發生在當地時間下午1時30分左右，槍聲傳出後，一些人躲在冰櫃並鎖上辦公室，一名員工甚至跑到超市屋頂，這些民眾後來都由警察護送到安全地點。

一名收銀員告訴孟菲斯WATN電視台說，她與顧客一起跑到一間屋裡躲起來，收銀員說，槍手開槍射擊時，擊中一名員工頭部，還有一名顧客的腹部及另一名員工臉頰都中槍，槍手當時開槍後離開，隨後又繼續開槍。

事發當時在克羅格超市花卉部門工作的麥克唐納(Glenda McDonald)說，她沒有受傷，只是有點發抖，她表示，當她從後方的辦公室走到花卉櫃台時，聽到類似槍響的聲音，「我趕緊跑出去，錢包、鑰匙，所有東西都沒有帶出來」，麥克唐納說，她不確定有多少人受傷，但她看到一名在結帳台旁幫顧客裝袋的員工及一些顧客，在逃跑前中槍。

警方說，嫌犯的車子仍停在超市的停車場，調查人員仍在現場進行檢查。

今年3月22日，在科羅拉多州圓石市(Boulder)的金蘇柏超市(King Soopers)才發生一起10死的槍手超市內瘋狂開槍濫殺案件，21歲嫌犯阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)疑精神有狀況而攜槍到該超市四處開槍。