巴農在播客節目 坦承參與1月6日國會暴動策畫

前總統川普(左)與前任白宮資深顧問巴農。(路透資料照)

前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)22日個人播客節目「戰情室」(War Room)中坦承,確實參與了今年1月6日國會暴動策畫。巴農在節目中也說,國會暴動之前曾經與前總統川普 見面,討論如何「消滅拜登 執政」(kill the Biden presidency)。

「水門案」資深記者伍華德(Bob Woodward)與華盛頓郵報記者柯斯塔(Robert Costa)合寫的爆料新書「危急關頭」(Peril)當中指出,巴農在2020年12月30日說服川普,必須在1月6日國會為拜登確認2020年大選選舉結果這一天回到華府 。

書中寫道,巴農當時對川普說:「這天你要回到華府,風風光光再度現身。」巴農也告訴川普必須打電話把副總統潘斯從滑雪勝地召回,下令當天趕回華府,因為「這是危機事件」。

新聞周刊(Newsweek)報導,巴農在22日的「戰情室」播客節目中,播放了伍華德與柯斯塔接受MSNBC新聞頻道專訪的片段,並且證實書「危急關頭」書中描述細節。

根據「危急關頭」截錄,1月6日國會暴動發生前一晚,巴農與前任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)等川普盟友曾經碰面討論。柯斯塔接受MSNBC訪問時說,巴農1月5日與朱利安尼另外幾位川普盟友在白宮附近的維拉德飯店(Willard Hotel)見面,舉行了「一場類似戰情室的會議」。

柯斯塔受訪時說,巴農在1月6日之前的連續幾天,與川普一直保持密切聯繫。他說:「根據我們的採訪,巴農私下告知川普要為1月6日做準備。他也告訴川普已經到了時候,要在拜登執政仍在搖籃時期就下手消滅(kill the Biden presidency in the crib)。」

巴農在個人播客節目上證實柯斯塔說法指出,確實打算要「消滅拜登執政」,理由是不相信拜登在2020年大選勝出。巴農並未回應新聞周刊的採訪要求。