法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見

拜登與馬克宏22日通話，雙方同意進一步推動雙邊關係。圖為六月G7峰會資料圖片。(美聯社)

總統拜登 22日與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）通話，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，拜登向馬克宏坦承，在澳洲 安全這件事情上，是應該要有更廣泛的協商，「他認為自己要負責。」

莎奇表示，通話氣氛友善，雙方同意進一步推動雙邊關係，拜登期待這是雙邊關係恢復正常的一步。

白宮說，兩國領導人決定開啟深入協商，他們將在10月底在歐洲會面；馬克宏決定讓法國駐美大使下周重返華府，與美國資深官員密切合作。

拜登15日與英國首相強生（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）共同宣布成立美英澳新安全倡議AUKUS，澳洲將獲得美英技術協助自製核動力潛艦艦隊，並毀棄先前和法國簽署的660億美元造艦合約，引發法國強烈不滿；法國17日宣布召回駐美國與駐澳洲大使，以示抗議。

拜登邀請馬克宏通話，化解外交危機，雙方在22日通上話，並在會後發表聯合聲明。

根據聯合聲明，兩國領導人認為，攸關法國和歐盟盟友戰略利益之事，公開協商有助整體形勢，拜登表達了他在這方面的持續承諾。

聯合聲明表示，兩人決定開啟深入協商，為確保實現美法共同目標創造互信條件，拜登與馬克宏下月底將在歐洲會面。

此外，馬克宏決定讓已返回法國的駐美大使，下周回到華府工作，並展開與美國資深官員的密切合作。

聯合聲明表示，拜登重申法國與歐洲參與印太地區的戰略重要性。