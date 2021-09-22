我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法召回大使後 拜登馬克宏首通話 約下月歐洲見

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見

記者張文馨／華盛頓報導
拜登與馬克宏22日通話，雙方同意進一步推動雙邊關係。圖為六月G7峰會資料圖片。(美聯社)
拜登與馬克宏22日通話，雙方同意進一步推動雙邊關係。圖為六月G7峰會資料圖片。(美聯社)

總統拜登22日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，拜登向馬克宏坦承，在澳洲安全這件事情上，是應該要有更廣泛的協商，「他認為自己要負責。」

莎奇表示，通話氣氛友善，雙方同意進一步推動雙邊關係，拜登期待這是雙邊關係恢復正常的一步。

白宮說，兩國領導人決定開啟深入協商，他們將在10月底在歐洲會面；馬克宏決定讓法國駐美大使下周重返華府，與美國資深官員密切合作。

拜登15日與英國首相強生（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）共同宣布成立美英澳新安全倡議AUKUS，澳洲將獲得美英技術協助自製核動力潛艦艦隊，並毀棄先前和法國簽署的660億美元造艦合約，引發法國強烈不滿；法國17日宣布召回駐美國與駐澳洲大使，以示抗議。

拜登邀請馬克宏通話，化解外交危機，雙方在22日通上話，並在會後發表聯合聲明。

根據聯合聲明，兩國領導人認為，攸關法國和歐盟盟友戰略利益之事，公開協商有助整體形勢，拜登表達了他在這方面的持續承諾。

聯合聲明表示，兩人決定開啟深入協商，為確保實現美法共同目標創造互信條件，拜登與馬克宏下月底將在歐洲會面。

此外，馬克宏決定讓已返回法國的駐美大使，下周回到華府工作，並展開與美國資深官員的密切合作。

聯合聲明表示，拜登重申法國與歐洲參與印太地區的戰略重要性。

拜登 馬克宏 澳洲

上一則

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

延伸閱讀

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問
投其所好？英相強生搭拜登最愛的火車抵白宮訪問

投其所好？英相強生搭拜登最愛的火車抵白宮訪問
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

熱門新聞

紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

2021-09-19 21:39
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
華盛頓郵報報導，若從疫情爆發算起，美國花了19個月時間，如今平均每500人當中，就有1人染疫過世。圖為加州一家醫院的病房。（Getty Images）

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

2021-09-15 23:25
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
示意圖。圖：pixabay

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

2021-09-17 15:44

超人氣

更多 >
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易
SB 9法案生效 華人急搶地

SB 9法案生效 華人急搶地
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
暗諷美插手阿富汗貽害無窮 習近平：民主不是某國專利

暗諷美插手阿富汗貽害無窮 習近平：民主不是某國專利