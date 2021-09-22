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美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

記者顏伶如／綜合報導
專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)
專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

就在美國是否應該調高舉債上限成為討論焦點之際，有線電視新聞網(CNN)報導分析，民主黨眼前面臨著彷彿山雨欲來的政府債務違約(debt default)危機，一旦爆發恐有嚴重後果。專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌，大量勞工失業，數百億疫情紓困經費無法發揮作用，信用市場凍結，國內生產毛額(GDP)連續多季受到重挫。

非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)主席麥克吉尼斯(Maya MacGuineas)接受CNN訪問時說，萬一出現政府債務違約，「無人將可得以倖免」。

麥克吉尼斯比喻說：「到時候的狀況會像陷入一場自作自受的災難，永遠無法脫身，而就在同一時間，我們在國際社會所扮演的角色，早就已經受到質疑。」

穆迪分析(Moody's Analytics)本周提出警告，如果財政部無力償還債務，僵局拖延遲遲未得解決，聯邦政府將不得不採取緊急手段，大幅縮減政府支出，連帶使得經濟陷入「大洪水般的災難」。穆迪分析舉例說，估計將近600萬份工作將因此消失，美國失業率將回到大約9%，股價則暴跌大約三分之一，美國家庭財富共計縮水15兆元。

倘若沒有調高舉債上限，數百萬美國民眾生計將受到直接衝擊，包括聯邦機關員工及軍人薪資沒有著落，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)福利無法領取，拿不到退稅、社安金支票無法發放，為聯邦政府提供服務的包商也領不到款項。

CNN報導指出，上周流傳由白宮提供給各州及地方政府官員的一份備忘錄上寫道，如果國會未能通過提高舉債上限，多項政府重大計畫恐將暫時停擺，包括災難援助計畫、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡) 、聯邦「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program，簡稱CHIP)、基礎建設補助以及教育、公共衛生及兒童食物營養計畫等。

根據報導，高盛集團(Goldman Sachs)日前在分析報告中對客戶提出警告說，目前的狀況是繼2011年以來，「過去十年間風險最高的舉債上限期限危機」，當年金融市場受到嚴重震撼，美債遭到史無前例的降級。

美國 聯邦醫療保險 聯邦政府

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