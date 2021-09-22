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拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登22日主持新冠峰會，在視訊會議上致詞。 路透社
總統拜登22日主持新冠峰會，在視訊會議上致詞。 路透社

總統拜登22日舉行新冠峰會，他在開幕致詞表示，美國正在加購5億劑輝瑞疫苗，準備捐贈給中低收入國家，明年9月前就會出貨，這將使美國總疫苗捐贈量超過11億劑，美國與歐盟成立疫苗夥伴關係，緊密合作擴大全球疫苗普及。

拜登說，萬事莫如疫情急，美國已經失去67萬人，全球有超過450萬人身亡，這是全世界悲劇；應設定大膽目標，政府、私部門、公民社會領袖和慈善家均各盡己職。

(影音來源：CNBC YouTube頻道)

拜登表示，他日前在G7會議宣布透過COVAX捐贈的5億劑輝瑞疫苗已經開始出貨，「今天我再度做出歷史性承諾，美國正在加購5億劑輝瑞疫苗，將送給中低收入國家，明年9月前就會出貨。」

拜登呼籲，希望富國也能在疫苗捐贈上作出保證，並宣布成立歐盟美國疫苗夥伴關係；針對這個全球共同努力的目標，美國原則包括疫苗是捐的不是賣的，捐贈疫苗不附帶任何政治條件，支持COVAX作為主要分享平台。

拜登宣布，美國將投入額外的3700萬美金協助全球運送並施打疫苗；提供超過3800萬美元協助全球疫苗聯盟Gavi，以促進疫苗的區域分配。

拜登表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今年稍晚會與各國外長開會討論集體努力的進展，他預期在明年第一季舉行第二場新冠疫情線上高峰會。

根據白宮提供的與會名單，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、Gavi執行長柏克利（Seth Berkley），以及英國、印尼、加拿大和南非等各國領導人均與會。

疫苗 美國 拜登

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