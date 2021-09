遭踢爆稅務詐欺 川普提告姪女和紐約時報

美國前總統川普21日控告姪女瑪莉和紐約時報,稱他們參與「陰險密謀」,不當獲取他的稅務資料,並求償1億美元。美聯社

美國 前總統川普 21日控告姪女瑪莉和紐約時報 ,稱他們參與「陰險密謀」,不當獲取他的稅務資料,並求償1億美元。先前紐時因揭露川普財務狀況的調查報導,獲頒普立茲獎。

這件在紐約州達切斯郡(Dutchess County)提出的訴訟案指控紐時記者克萊格(Susanne Craig)、 巴斯托(David Barstow)、布特納(Russ Buettner)發動「全面性攻擊,以取得川普的納稅紀錄」。

長達27頁的訴訟文件內容稱,「被告參與陰險狡詐的密謀,以獲取機密且高度敏感的紀錄,他們利用這些紀錄追求自身利益,並錯誤地將其用以讓公開作品合法化…他們是受到私人恩怨的驅使」。

紐時和這3名記者因對川普家族財務狀況的調查報導,於2019年贏得美國新聞界最高榮譽普立茲獎(Pulitzer Prize)。普立茲獎委員會稱該報導「拆穿川普自稱白手起家的說法,並揭露一個充斥逃稅行為的商業帝國」。

紐時報導稱,如以現今的幣值計算,川普從他父親的房地產帝國獲得逾4億美元,其中多數都是透過逃漏稅等不法手段取得。

川普關係疏遠的姪女瑪莉(Mary Trump)則是川普大哥小佛瑞德(Fred Trump Jr)之女。小佛瑞德於1981年因酗酒引發併發症去世,身後留下值錢的家族事業股份,川普3姊弟本該以受託人身分管理。但瑪莉指控,叔叔姑姑們慢慢把錢抽走,騙走她準備繼承的遺產。

瑪莉在其2020年出版、號稱「百無禁忌」的回憶錄「太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險人物」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)中坦言,自己就是紐時報導的主要消息來源。

川普一方批評,紐時記者「殘酷無情地找上川普姪女瑪莉,並說服她從律師辦公室偷走相關稅務紀錄,轉交給紐約時報」。

川普方面還稱,瑪莉外洩資料之舉違反川普父親老佛瑞德(Fred Trump Sr)遺產爭議達成和解後(即於2001年簽署)的保密協議。

法新社報導,川普要求1億美元的損害賠償,以及姪女回憶錄的所有收益。

美國國家廣播公司(NBC)則引述瑪莉的聲明報導,瑪莉痛批叔叔是個「失敗者」,川普提告是出於絕望,「四周的牆壁正不斷向他靠攏,他還在持續向牆壁扔東西,並盼望東西會黏在牆壁上」。

瑪莉還說,「川普會不斷嘗試轉移焦點」,這是叔叔的一貫伎倆。

目前川普正在紐約接受調查,可能的罪名包括稅務欺詐,以及與他名下組織相關的財務不當行為。

8月,司法部還命令財政部向國會委員會提供川普長期拒絕公開的6年稅務記錄。