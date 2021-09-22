遭踢爆稅務詐欺 川普提告姪女和紐約時報

美國前總統川普21日控告姪女瑪莉和紐約時報，稱他們參與「陰險密謀」，不當獲取他的稅務資料，並求償1億美元。美聯社

美國 前總統川普 21日控告姪女瑪莉和紐約時報 ，稱他們參與「陰險密謀」，不當獲取他的稅務資料，並求償1億美元。先前紐時因揭露川普財務狀況的調查報導，獲頒普立茲獎。

這件在紐約州達切斯郡（Dutchess County）提出的訴訟案指控紐時記者克萊格（Susanne Craig）、 巴斯托（David Barstow）、布特納（Russ Buettner）發動「全面性攻擊，以取得川普的納稅紀錄」。

長達27頁的訴訟文件內容稱，「被告參與陰險狡詐的密謀，以獲取機密且高度敏感的紀錄，他們利用這些紀錄追求自身利益，並錯誤地將其用以讓公開作品合法化…他們是受到私人恩怨的驅使」。

紐時和這3名記者因對川普家族財務狀況的調查報導，於2019年贏得美國新聞界最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prize）。普立茲獎委員會稱該報導「拆穿川普自稱白手起家的說法，並揭露一個充斥逃稅行為的商業帝國」。

紐時報導稱，如以現今的幣值計算，川普從他父親的房地產帝國獲得逾4億美元，其中多數都是透過逃漏稅等不法手段取得。

川普關係疏遠的姪女瑪莉（Mary Trump）則是川普大哥小佛瑞德（Fred Trump Jr）之女。小佛瑞德於1981年因酗酒引發併發症去世，身後留下值錢的家族事業股份，川普3姊弟本該以受託人身分管理。但瑪莉指控，叔叔姑姑們慢慢把錢抽走，騙走她準備繼承的遺產。

瑪莉在其2020年出版、號稱「百無禁忌」的回憶錄「太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險人物」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）中坦言，自己就是紐時報導的主要消息來源。

川普一方批評，紐時記者「殘酷無情地找上川普姪女瑪莉，並說服她從律師辦公室偷走相關稅務紀錄，轉交給紐約時報」。

川普方面還稱，瑪莉外洩資料之舉違反川普父親老佛瑞德（Fred Trump Sr）遺產爭議達成和解後（即於2001年簽署）的保密協議。

法新社報導，川普要求1億美元的損害賠償，以及姪女回憶錄的所有收益。

美國國家廣播公司（NBC）則引述瑪莉的聲明報導，瑪莉痛批叔叔是個「失敗者」，川普提告是出於絕望，「四周的牆壁正不斷向他靠攏，他還在持續向牆壁扔東西，並盼望東西會黏在牆壁上」。

瑪莉還說，「川普會不斷嘗試轉移焦點」，這是叔叔的一貫伎倆。

目前川普正在紐約接受調查，可能的罪名包括稅務欺詐，以及與他名下組織相關的財務不當行為。

8月，司法部還命令財政部向國會委員會提供川普長期拒絕公開的6年稅務記錄。