疫情期間讓學生正常到校 猶他州找到法寶並列入州法

猶他州鹽湖城，家長陪同小孩去上學。(美聯社)

就在全美學校因為疫情而紛紛關閉校園之際，猶他州 上學年率先推出「檢測 後可留校上課」(Test to Stay)試辦計畫，以學生接受新冠病毒檢測結果做為能否繼續接受面對面教學的判斷根據，而非以學區 或學校對整體疫情控制狀況衡量是否改採遠距教學。今年3月，猶他州議會通過將「檢測後可留校上課」納入州法，立法目標在於讓病毒檢測結果呈現陰性的學生持續到校上課，病毒檢測所須人力與相關資源則由州政府衛生廳負責。

根據猶他州新法規定，學生人數超過1500人的學校，如果2%學生感染新冠病毒，全校學生就必須接受「檢測後可留校上課」的病毒檢測，學生人數低於1500人的學校，若有30名以上學生感染新冠病毒，全體學生也要進入「檢測後可留校上課」檢測。

位於猶他州奇恩斯(Kearns)的奇恩斯高中(Kearns High School)，上學年便參加了「檢測後可留校上課」試辦計畫。根據計畫內容，校內染疫學生人數達到一定門檻時，全校學生就必須在兩天之內完成新冠病毒檢測。

福斯新聞網報導，花崗岩學區(Granite School District)發言人賀斯利(Ben Horsley)指出，上學年的試辦計畫讓病毒檢測為陰性的學生，能夠繼續到學校上課。

猶他州衛生廳幼稚園至12年級(K-12)「檢測後可留校上課」試辦計畫召集人瑪姬‧葛拉俺(Maggie Graul)說，一旦校園染疫學生人數達到門檻，衛生廳就會到學校，為所有學生進行病毒檢測。她說，在一學年當中，有些學校多次出現學生染疫人數達到門檻的狀況。

報導指出，上周期間，猶他州有四所學校染疫學生人數達到門檻，「檢測後可留校上課」程序因此啟動，衛生廳總共完成3600件病毒檢測，找到90個陽性案例。

根據報導，其他州或學區也有讓學生接受病毒檢測的規定，各地措施略有不同，某些學生要求學生每天接受檢測，猶他州計畫特點是在學校染疫案例達到某個門檻時才啟動「檢測後可留校上課」程序。