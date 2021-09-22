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新冠患者塞滿醫院 其他重病患者求診無門

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新冠患者塞滿醫院 其他重病患者求診無門

記者顏伶如／綜合報導
愛達荷州波夕市(Boise)一家醫院的重症監護室，醫護正在照顧新冠病人。(美聯社)
愛達荷州波夕市(Boise)一家醫院的重症監護室，醫護正在照顧新冠病人。(美聯社)

美國出現最新一波疫情，近兩個月來由於Delta變種病毒肆虐，各地醫院幾乎被染疫患者塞滿，患有其他慢性疾病的民眾即使病情嚴重，看診或開刀也因此遭到延誤。紐約時報報導，其他疾病患者疫情期間看病必須經過漫長等待，包括癌症患者或潰瘍患者，從長期角度來看是否衍生不良後果，許多醫師正密切觀察中。

報導指出，住在俄勒岡州奧羅哈(Aloha)的80歲婦人瑪麗‧歐唐諾(Mary O'Donnell)因為長期背疼行動不便，最多只能走幾步路就必須坐下，原本排訂今年8月31日接受背部手術，但開刀前一天卻接到俄勒岡健康科學大學希爾斯布洛醫學中心(OHSU Health Hillsboro Medical Center)通知，手術已被取消。

歐唐諾說，醫院通知說「妳不能來，我們醫院已經滿額了」。她說，由於俄勒岡州面臨染疫患者住院潮，背部手術突然被取消之後，一直沒有重新安排日期。

她表示，不知道接下來將會如何，很擔心若不開刀，恐將變成永久行動不便。

報導指出，癌症患者或潰瘍患者因為疫情而無法接受檢查或看病，是否衍生不良後果，許多醫師正密切觀察中；許多飽受病痛折磨的患者，並不認為自己的疾病屬於「非緊急」，對於遙遙無期的等候看病感到壓力龐大。

住在喬治亞州哥倫布市(Columbus)的婦人羅賓‧史特朗(Robin Strong)由於聲帶麻痺，原本排好接受手術，卻收到醫院通知染疫患者人數過多，聲帶開刀必須延後。她說，聲帶問題導致常常噎住，呼吸困難，「因為身體狀況，我一天到晚都在哭」。

去年美國發生新冠疫情的最初幾個月，就連醫院走廊都住著染疫患者的景象，現在似乎再度上演。紐約時報報導，如今全美平均每天有超過9萬名染疫患者在醫院接受治療，加護病房在人滿為患的情況下，只能拒收某些重症患者，某些患者在等待加護病房病床時便宣告不治。

總部位於猶他州的非營利醫療機構「山間醫療」(Intermountain Healthcare)10日宣布，疫情導致醫院負擔沉重，將暫停幾乎所有非緊急開刀。「山間醫療」執行長哈里森(Marc Harrison)在記者會上形容：「我們面臨天然交戰的處境。」

他說，如今醫院沒有資源能夠照顧病情嚴重但沒有立即生命危險的患者。

紐約時報報導，在阿拉斯加州、愛達荷州等疫情嚴重地區，現在醫師則採取極端策略，將醫療資源保留給有希望存活的患者。

疫情 紐約時報 美國

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