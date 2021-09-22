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查克柏格跟川普交換條件？爆以不查核貼文換放鬆監管

編譯周辰陽／綜合報導
根據一本新書爆料，臉書創辦人查克柏格同意不會事實查核政治主張貼文，川普政府則以保證避免針對臉書強制實施繁重監管作為回報。（美聯社）
根據一本新書爆料，臉書創辦人查克柏格同意不會事實查核政治主張貼文，川普政府則以保證避免針對臉書強制實施繁重監管作為回報。（美聯社）

社群媒體平台龍頭「臉書」在2020年美國大選選前堅持，時任總統川普的貼文一旦被發現是假的，也不應遭到刪除或標上免責聲明，並因此受到嚴厲批評。根據一本新書的爆料，臉書創辦人查克柏格(Ｍark Zuckerberg)同意不會事實查核政治主張貼文，川普政府則以保證避免針對臉書實施嚴格監管作為回報。

泰晤士報22日報導，彭博商業週刊（Bloomberg Businessweek）專題主編兼專欄作家查夫金（Max Chafkin）在描寫矽谷投資人提爾（Peter Thiel）的新書「反主流」（The Contrarian，暫譯）指出，身為臉書早期支持者兼自由意志論者的提爾形同查克柏格導師，而查克柏格是在美國上次大選選前的2019年同意採納此一不干涉政策。

根據「紐約」雜誌披露的書摘，提爾、查克柏格、川普及川普女婿兼顧問庫許納當時攜眷在白宮共進晚餐。提爾告訴一位親信，查克柏格與庫許納在用餐期間達成「諒解」，「臉書將繼續避免事實查核政治言論，從而允許川普陣營主張任何他們想講的事情。如果臉書將這個承諾堅持到底，川普政府將停止動用任何嚴厲監管」。

報導指出，這場晚餐似乎發生在查克柏格赴美國國會作證後的2019年10月23日。書中並提及，就在這場晚餐後，臉書推出一個含有一分「深入報導和來源豐富」媒體機構清單的新聞App，前川普首席策士暨總統高級顧問巴農（Stephen Bannon）創辦的另類右翼媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）就名列其中。推特隔年標記川普一篇關於郵寄選票的推文涉及誤導後，查克柏格則告訴福斯新聞，臉書不是「真相仲裁者」。

臉書已否認「反主流」稱此一方法是在白宮晚餐席間獲得同意的描述，稱「該政策在這頓晚餐舉行過之前就宣布了」。

臉書 川普 查克柏格

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