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最新億萬富豪離婚案 身價48億元明星操盤手鮑森恢單

編譯季晶晶／綜合報導
現年65歲的鮑森淨資產大約48億美元。（路透資料照片）
現年65歲的鮑森淨資產大約48億美元。（路透資料照片）

全球知名的避險基金經理人鮑森（John Paulson）與妻子已向紐約法院提出申請，要結束超過20年的婚姻，這是最新一起億萬富豪離婚案，勢將重塑全球最大白手起家累積的財富之一。

根據彭博億萬富豪指數，現年65歲的鮑森淨資產大約48億美元，主要拜他在2008年金融危機前看準美國地產泡沫、大力放空次級房貸相關金融資產所賜。2019年，他設立的鮑森家族基金約有資產19億美元。

紐約郵報引述身分不明的消息來源報導，他和50歲的妻子珍妮（Jenny Paulson）沒有簽署婚前協議。

根據華爾街日報特約作家Gregory Zuckerman撰寫的「史上最偉大的交易」（The Greatest Trade Ever）一書，珍妮是獲得美國政治庇護的羅馬尼亞移民，她自咖啡店送餐到鮑森公司後，受雇為鮑森的助理。鮑森40多歲時想結婚，而珍妮活潑開朗的個性正是他想要的。

書中引述鮑森的話說：「珍妮不抽菸、不喝酒，夜裡不出門；她對我來說是一縷清新氣息。」鮑森約珍妮出去，但珍妮不肯，除非鮑森開除她，並為她找到另一份工作。她最終同意和鮑森共進午餐；兩人一起吃了200多餐後，鮑森求婚成功。

當美國次貸債券崩跌並引發金融危機時，鮑森為自己和投資人賺進200億美元。但完成史上最偉大交易之一後，他接下來幾年不大順利。資產由2011年時峰值380億美元大減到2019年的90億美元後，鮑森去年將他的避險基金公司轉型為家族辦公室，大多操作自己的錢。

雖然就分割的資產而言，這可能是史上最大離婚案之一，但相比於前面軟體巨擘微軟創辦人蓋茲和全球電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯兩對夫妻離婚所涉及的資產，鮑森夫妻算小巫見大巫。梅琳達和蓋茲離婚，獲得數家公司價值數十億美元的股票，貝佐斯前妻史考特是全球排名第4富有的女性，淨資產564億美元，她正積極捐款作慈善。

紐約離婚律師Dror Bikel說：「我不認為離婚率上升，但涉及的財富規模令人難以想像」。

美國 紐約 貝佐斯

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