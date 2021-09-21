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潛艦交易惹火法國後 拜登首會見澳總理 讚兩國盟邦關係

中央社／紐約聯合國總部21日綜合外電報導
拜登總統今天在聯合國大會場外會見澳洲總理莫里森，盛讚兩國日益緊密的聯盟關係。（美聯社）
拜登總統今天在聯合國大會場外會見澳洲總理莫里森，盛讚兩國日益緊密的聯盟關係。（美聯社）

美國總統拜登今天在聯合國大會場外會見澳洲總理莫里森，盛讚兩國日益緊密的聯盟關係，這是美澳宣布核動力潛艦計畫，引發與法國的外交齟齬以來，兩位領袖首度會面。

拜登在會談前告訴莫里森（Scott Morrison）：「美國沒有比澳洲更緊密、更可靠的盟邦。」

拜登表示，兩國都致力於維護「自由開放的印度太平洋」。「維護自由開放印太」指的是美國為遏止中國崛起所領導的一項行動。

拜登說，他和莫里森將在24日於白宮舉行的四方安全對話（Quad）峰會再度會面。這將是美國、日本、印度和澳洲四方安全對話領袖親自與會的首次高峰會，四方安全對話成立的目的在加強美、日、印、澳合作，在印太地區抗衡愈來愈獨斷專行的中國。

拜登表示：「這是一項歷史性會談，我想大家都非常期待。」

莫里森在強調美澳兩國逾百年的夥伴關係時也表示，這項關係不排外，也向亞洲和歐洲的盟邦開放，「許多國家」和美澳奉持同樣的價值。

美國、英國、澳洲15日宣布建立名為AUKUS的防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦，澳洲因此取消與法國的巨額潛艦交易，法國對此表示憤怒。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）今天表示，拜登預期很快就會與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，討論這項潛艦爭執。

拜登 澳洲 美國

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