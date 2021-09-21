世界OnAir／珠峰登頂成功 中國「極限大龍」用5年圓夢

2019年29歲的何玉龍，為成功登頂珠峰，整整花費5年的時間。何玉龍提供

「30歲之前，我的夢想是攀登世界第一高峰珠穆朗瑪峰 (聖母峰)」，2019年29歲的何玉龍，站在7900米高的珠峰C4營地，從前一晚開始攻頂，到隔日清晨登頂成功，為了見證夢想成真的這一刻，他花費了整整5年的時間。

自稱「在路上比在家裡久」的何玉龍 (暱稱「極限大龍」)，在社群媒體擁有400萬粉絲，不僅是一位極限運動家，也是公益組織藍天救援隊的成員。目前全世界成功登頂珠峰的約5000位，其中中國 人有三、四百位；身為「稀有少數」之一，何玉龍說，自己只是去做一件喜歡的事，不覺得有特別牛的地方。

「會登山是一個緣分」，何玉龍說，2014年大學畢業，從新疆前往巴基斯坦旅遊，經過被譽為「世界上最高公路」的喀喇崑崙公路時，在蜿蜒的山路中，突然眼前露出一座山，山腰以下雲霧繚繞，一束陽光正照射著山頂。何玉龍說，自己當下立即流出眼淚，發誓有生之年一定要登上世界最高峰。

何玉龍提醒登山者的體能與技術的平衡很重要。何玉龍提供

2015年回國後，何玉龍開始為攀登珠峰做準備，夏天攀岩、冬天攀冰，平時也讓自己體能保持最佳狀態，並規劃以三年時間來學習登山技能。起初是挑戰5000米高山，再逐漸往6000米、7000米甚至8000米邁進。何玉龍說，不僅要讓身體適應高山嚴峻環境，同時也要關注自己心理成熟度、內心變化，因為「攀登者挑戰的不是自然，而是自己」。

回憶起當年挑戰珠峰之旅的準備工作，何玉龍出發前兩個月便爬了兩座雪山，每天鍛鍊身體、調整裝備。從北京 出發到返回北京，整個行程花費30萬人民幣，耗時49天。登頂的那一刻，他激動地錄下一段話，「年輕時有夢想就要去完成…我的夢想我用5年時間完成了！」

挑戰珠峰之旅的準備工作，何玉龍出發前兩個月便爬了兩座雪山，每天鍛鍊身體、調整裝備。何玉龍提供

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到中國極限運動愛好者何玉龍，談談他當年攀登珠峰的心路歷程，也分享了許多登山會碰到的意外。何玉龍對網路有些錯誤的觀念提出澄清，何玉龍提醒，登山者的體能與技術的平衡很重要，千萬別誤以為用錢可以解決一切。

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