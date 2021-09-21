我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／珠峰登頂成功 中國「極限大龍」用5年圓夢

反彈守成不易 道指再跌50點

世界OnAir／珠峰登頂成功 中國「極限大龍」用5年圓夢

世界新聞網
2019年29歲的何玉龍，為成功登頂珠峰，整整花費5年的時間。何玉龍提供
2019年29歲的何玉龍，為成功登頂珠峰，整整花費5年的時間。何玉龍提供

「30歲之前，我的夢想是攀登世界第一高峰珠穆朗瑪峰 (聖母峰)」，2019年29歲的何玉龍，站在7900米高的珠峰C4營地，從前一晚開始攻頂，到隔日清晨登頂成功，為了見證夢想成真的這一刻，他花費了整整5年的時間。

自稱「在路上比在家裡久」的何玉龍 (暱稱「極限大龍」)，在社群媒體擁有400萬粉絲，不僅是一位極限運動家，也是公益組織藍天救援隊的成員。目前全世界成功登頂珠峰的約5000位，其中中國人有三、四百位；身為「稀有少數」之一，何玉龍說，自己只是去做一件喜歡的事，不覺得有特別牛的地方。

「會登山是一個緣分」，何玉龍說，2014年大學畢業，從新疆前往巴基斯坦旅遊，經過被譽為「世界上最高公路」的喀喇崑崙公路時，在蜿蜒的山路中，突然眼前露出一座山，山腰以下雲霧繚繞，一束陽光正照射著山頂。何玉龍說，自己當下立即流出眼淚，發誓有生之年一定要登上世界最高峰。

何玉龍提醒登山者的體能與技術的平衡很重要。何玉龍提供
何玉龍提醒登山者的體能與技術的平衡很重要。何玉龍提供

2015年回國後，何玉龍開始為攀登珠峰做準備，夏天攀岩、冬天攀冰，平時也讓自己體能保持最佳狀態，並規劃以三年時間來學習登山技能。起初是挑戰5000米高山，再逐漸往6000米、7000米甚至8000米邁進。何玉龍說，不僅要讓身體適應高山嚴峻環境，同時也要關注自己心理成熟度、內心變化，因為「攀登者挑戰的不是自然，而是自己」。

回憶起當年挑戰珠峰之旅的準備工作，何玉龍出發前兩個月便爬了兩座雪山，每天鍛鍊身體、調整裝備。從北京出發到返回北京，整個行程花費30萬人民幣，耗時49天。登頂的那一刻，他激動地錄下一段話，「年輕時有夢想就要去完成…我的夢想我用5年時間完成了！」

挑戰珠峰之旅的準備工作，何玉龍出發前兩個月便爬了兩座雪山，每天鍛鍊身體、調整裝備...
挑戰珠峰之旅的準備工作，何玉龍出發前兩個月便爬了兩座雪山，每天鍛鍊身體、調整裝備。何玉龍提供

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到中國極限運動愛好者何玉龍，談談他當年攀登珠峰的心路歷程，也分享了許多登山會碰到的意外。何玉龍對網路有些錯誤的觀念提出澄清，何玉龍提醒，登山者的體能與技術的平衡很重要，千萬別誤以為用錢可以解決一切。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

何玉龍是中國三、四百位登頂珠峰的「稀有少數」之一。何玉龍提供
何玉龍是中國三、四百位登頂珠峰的「稀有少數」之一。何玉龍提供

北京 中國 世界OnAir

上一則

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

延伸閱讀

有洋蔥...好友愛犬逝 他們夜騎30K繪出牠模樣

有洋蔥...好友愛犬逝 他們夜騎30K繪出牠模樣
大法官金斯柏

大法官金斯柏
全美中文學校作文比賽／學華語的心得(中級組第一名)

全美中文學校作文比賽／學華語的心得(中級組第一名)
日居家療養病患增 登山用氧氣罐大缺貨

日居家療養病患增 登山用氧氣罐大缺貨

熱門新聞

紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

2021-09-19 21:39
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

2021-09-15 09:08
中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
華盛頓郵報報導，若從疫情爆發算起，美國花了19個月時間，如今平均每500人當中，就有1人染疫過世。圖為加州一家醫院的病房。（Getty Images）

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

2021-09-15 23:25

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%