目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

22歲網紅沛提托（Gabrielle "Gabby" Petito）日前與未婚夫勞德里（Brian Laundrie）公路旅行卻離奇失蹤，在警方尋獲一具「特徵與沛提托相符」的女屍後，據福斯新聞20日報導，打電話通報911的民眾曾目擊兩人肢體衝突、並表示看到勞德里在路邊打了沛提托數個巴掌。

影片來源：YouTube FOX 13 Tampa Bay

勞德里、沛提托在去年7月訂婚，兩人於今年6月駕駛白色露營車出發公路旅行，勞德里卻於9月11日獨自返家，沛提托則是離奇失蹤。

沛提托在旅行期間，每周都會與家人通話三次，沛提托母親施密特（Nicole Schmidt）表示，她在8月24日接到女兒電話，得知兩人正準備前往懷俄明州 的布里傑蒂頓國家森林，最後一封訊息是8月30日，訊息寫著「優勝美地國家公園沒有開放」，但施密特懷疑此封訊息並非女兒所發。

福斯新聞自猶他州 警方獲得報案錄音檔，有民眾通報，表示看到路邊一輛白色露營車旁，有一名男子掌摑一名女性，兩人在人行道追逐。該名女性據信即是沛提托。

警方在8月12日交通攔查時，也發現兩人爭吵，沛提托哭著描述她與勞德里之間的爭吵，警方建議兩人分開過夜，之後並未接獲他們進一步的報案。

另外還有兩名Youtuber提供新線索，他們公布8月27日下午6時至6時30分左右的GoPro影片，當時他們開著露營車準備在蒂頓國家森林停車，看到一輛同樣掛著佛州 車牌的白色露營車，車內全黑疑似無人，看來像是被棄車，不過他們認為是車主出去散步，沒有特別留意。

FBI已於蒂頓國家森林尋獲一具女屍，特徵與沛提托相符，預計21日公布驗屍結果。調查人員也持續尋找勞德里的下落，目前正在搜索住家附近的一處自然保護區。

影片來源：YouTube FOX 13 Tampa Bay