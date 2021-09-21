NBC：全美中國城勞工挺身而出 對抗薪資被偷小費被扣

圖為舊金山華埠2021年3月街景。Getty Images

國家廣播公司(NBC)報導，全美各地中國城都有勞工 因為長期以來薪水被偷、小費遭扣等問題挺身而出爭取權益的案例。一名活動籌辦者說，新冠疫情以及仇視亞裔種族歧視氛圍，讓各地中國城餐廳員工長期以來遭到剝削的事實，清楚呈現於世人眼前。

報導指出，舊金山華埠御食園川菜館(Z & Y Restaurant)22名員工聯合提出工資訴訟，上個月獲得161萬元和解，便是明顯實例。員工指控餐廳老闆扣押將近60萬元小費，並且短發工資。56歲前任餐廳員工王拓(John Wan)接受國家廣播公司訪問時說，在御食園川菜館工作 三年從沒拿到加班費，州政府規定的用餐休息時間也都繼續工作，輪班時間經常長達11小時，每周工作6日。

報導指出，王拓是遭到欠薪的員工當中少數能說流利英語的，得知身為勞工的權益受損之後，決定站出來為來自中國與台灣的二十多位均為移民 出身的同事們打官司，指控餐廳未依州政府規定給予最低工資，也沒有病假。

國家廣播公司報導，包括王拓在內由於揭露欠薪事實而遭報復，在這起案件中另外獲得7萬元和解。報導指出，王拓在準備訴訟期間生病，康復之後雇主拒絕讓他回到工作崗位，令他與妻子承受巨大財務壓力與精神折磨。

王拓說：「我希望大家團結起來，知道狀況為何。除了薪水之外，我們希望對其他移民勞工傳達訊息，讓他們知道有權利站出來為自己說話。」

協助遭欠薪的御食園川菜館員工打官司的「華人前進會」(Chinese Progressive Association)行政主任劉茂琦(Shaw San Liu)說，如今中國城華人勞工置身的時刻是，受到新冠疫情以及仇視亞裔種族歧視氛圍影響，餐廳業與低薪產業員工長期遭到剝削的問題，更加明顯。

國家廣播公司分析，從事低薪工作的移民勞工，薪資遭竊(wage theft)問題存在已久，餐廳業尤其嚴重。

參與了御食園川菜館員工和解案的「亞洲法律聯會」(Asian Law Caucus)律師帕琳恩‧密歇爾(Palyn Hung Mitchell)說，從事低薪工作、移民出身的少數族裔勞工，在職場最常遇到壓榨，不管雇主的種族背景為何。

她說，由於語言障礙，或者害怕遭到遣返或受到報復，這些勞工對於自身權益較缺乏了解，不懂得如何保護自己的權利。她也說，從事低薪工作、移民出身的少數族裔勞工常常全心全意只在乎一個目標，就是寧可犧牲自己，只要能讓家人得以溫飽。

報導指出，紐約彩福樓餐廳(Joy Luck Palace)2019年被法院下令發放將近100萬元扣薪給19名員工，其中包括應該給付的最低工資及加班費。不過，勞工團體組織指出，迄今還沒有任何員工拿到錢。

國家廣播公司報導，在波士頓，當地三家華人超市今年5月被檢察官下令必須付給勞工扣押薪資100萬元。兩年前，波士頓中國城快樂小羊火鍋店(Happy Lamb Hot Pot)也因為14名員工薪資被竊事件，最後與90萬元達成和解。

密歇爾説，御食園川菜館員工聯合訴訟案件獲得勝利結果，對於其他餐廳員工帶來鼓舞效果，讓更多移民勞工願意挺身而出爭取更好的工作待遇。