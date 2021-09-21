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NBC：全美中國城勞工挺身而出 對抗薪資被偷小費被扣

記者顏伶如／綜合報導
圖為舊金山華埠2021年3月街景。Getty Images
圖為舊金山華埠2021年3月街景。Getty Images

國家廣播公司(NBC)報導，全美各地中國城都有勞工因為長期以來薪水被偷、小費遭扣等問題挺身而出爭取權益的案例。一名活動籌辦者說，新冠疫情以及仇視亞裔種族歧視氛圍，讓各地中國城餐廳員工長期以來遭到剝削的事實，清楚呈現於世人眼前。

報導指出，舊金山華埠御食園川菜館(Z & Y Restaurant)22名員工聯合提出工資訴訟，上個月獲得161萬元和解，便是明顯實例。員工指控餐廳老闆扣押將近60萬元小費，並且短發工資。56歲前任餐廳員工王拓(John Wan)接受國家廣播公司訪問時說，在御食園川菜館工作三年從沒拿到加班費，州政府規定的用餐休息時間也都繼續工作，輪班時間經常長達11小時，每周工作6日。

報導指出，王拓是遭到欠薪的員工當中少數能說流利英語的，得知身為勞工的權益受損之後，決定站出來為來自中國與台灣的二十多位均為移民出身的同事們打官司，指控餐廳未依州政府規定給予最低工資，也沒有病假。

國家廣播公司報導，包括王拓在內由於揭露欠薪事實而遭報復，在這起案件中另外獲得7萬元和解。報導指出，王拓在準備訴訟期間生病，康復之後雇主拒絕讓他回到工作崗位，令他與妻子承受巨大財務壓力與精神折磨。

王拓說：「我希望大家團結起來，知道狀況為何。除了薪水之外，我們希望對其他移民勞工傳達訊息，讓他們知道有權利站出來為自己說話。」

協助遭欠薪的御食園川菜館員工打官司的「華人前進會」(Chinese Progressive Association)行政主任劉茂琦(Shaw San Liu)說，如今中國城華人勞工置身的時刻是，受到新冠疫情以及仇視亞裔種族歧視氛圍影響，餐廳業與低薪產業員工長期遭到剝削的問題，更加明顯。

國家廣播公司分析，從事低薪工作的移民勞工，薪資遭竊(wage theft)問題存在已久，餐廳業尤其嚴重。

參與了御食園川菜館員工和解案的「亞洲法律聯會」(Asian Law Caucus)律師帕琳恩‧密歇爾(Palyn Hung Mitchell)說，從事低薪工作、移民出身的少數族裔勞工，在職場最常遇到壓榨，不管雇主的種族背景為何。

她說，由於語言障礙，或者害怕遭到遣返或受到報復，這些勞工對於自身權益較缺乏了解，不懂得如何保護自己的權利。她也說，從事低薪工作、移民出身的少數族裔勞工常常全心全意只在乎一個目標，就是寧可犧牲自己，只要能讓家人得以溫飽。

報導指出，紐約彩福樓餐廳(Joy Luck Palace)2019年被法院下令發放將近100萬元扣薪給19名員工，其中包括應該給付的最低工資及加班費。不過，勞工團體組織指出，迄今還沒有任何員工拿到錢。

國家廣播公司報導，在波士頓，當地三家華人超市今年5月被檢察官下令必須付給勞工扣押薪資100萬元。兩年前，波士頓中國城快樂小羊火鍋店(Happy Lamb Hot Pot)也因為14名員工薪資被竊事件，最後與90萬元達成和解。

密歇爾説，御食園川菜館員工聯合訴訟案件獲得勝利結果，對於其他餐廳員工帶來鼓舞效果，讓更多移民勞工願意挺身而出爭取更好的工作待遇。

勞工 工作 移民

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