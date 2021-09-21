美快遞業漲價 幅度近十年最大

美國聯邦快遞(FedEx)明年物流運費平均調漲5.9%。(路透)

美國聯邦快遞（FedEx）20日表示，明年的物流運費將平均調漲5.9%，優比速（UPS）未來幾周預料也將調漲明年包裹運費，使美國的貨品運送費用漲幅達到近十年來最大，也加重了商家把成本轉嫁給消費者、或另尋方法抵銷成本的壓力。

不過，美國消費者在今年耶誕購物旺季前，就會先感受到一波運費上漲、網購成本升高的壓力。聯邦快遞11月1日起對特定送貨服務，加收燃料附加費，包括快遞（Express）和陸運（Ground）及空運（Freight）。優比速上月要求對於耶誕購物旺季期間的多種郵遞服務，暫時調漲費用。

運費上漲也將推升耶誕節期間的節慶產品價格，例如耶誕樹和裝飾品價格都正在飆漲。一些大型賣家表示，今年人造聖誕樹售價將比去年上漲25%，但因為港口壅塞、貨櫃輪與勞工短缺等因素，賣家也擔心如果消費者需求太強，庫存會不夠。

聯邦快遞表示，明年1月3日起，美國地區的快遞和陸運及宅配（Home Delivery）服務運費平均上漲5.9%，陸運和宅配服務主要運送電商商品。這是聯邦快遞或優比速（UPS）的運費年漲幅八年來首次超過4.9%。

優比速未來幾周也將公布明年運費。供應鏈 管理和物流公司Transportation Insight的資料，這兩家快遞業者至少從2010年以來就同步調漲運費。

聯邦快遞說，調漲運費的原因是「營運環境充滿挑戰」，因為該公司必須繼續投資營運網，包括加強服務、維持車隊數量和技術創新等。

聯邦快遞明年的運費漲幅超過4.9%，反映新冠疫情 期間的送貨需求飆升，已使聯邦快遞、UPS和美國郵政 總局（US Postal Service）等貨運業者掌握定價權，也反映全球供應鏈的壓力。

貨運諮詢公司Shipware執行長奧特曼表示：「承運業者非常樂觀，且相信他們掌握優勢，能從客戶身上搾取比往常更多的利潤。」

網路賣家在疫情期間已都已須處理運費上漲的問題。聯邦快遞和優比速在多國去年實施防疫封鎖後，都與大型客戶洽談新合約，透過結合調高費率和減少折扣，調漲運費二位數。