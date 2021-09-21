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監管機關證實 對3千萬輛車安全氣囊展開新調查

中央社華盛頓21日綜合外電報導
美國對20餘家汽車商生產的3000萬輛汽車展開新調查，因為這些車安裝的日本高田(Takata)安全氣囊產氣器可能有缺陷。(美聯社)
美國對20餘家汽車商生產的3000萬輛汽車展開新調查，因為這些車安裝的日本高田(Takata)安全氣囊產氣器可能有缺陷。(美聯社)

美國汽車安全調查人員今天表示，他們對20餘家汽車商生產的3000萬輛汽車展開新調查，因為這些車安裝的日本高田（Takata）安全氣囊產氣器可能有缺陷。

路透社19日援引未公開的文件報導，國家公路交通安全管理局（NHTSA）針對估計約3000萬輛2001至2019年份的車輛展開工程分析。國家公路交通安全管理局今天證實展開新調查，並表示涉及1384款不同的車型。

國家公路交通安全管理局表示，目前沒有發現立即的安全風險，駕駛人不需要採取行動。

美國過去10年共召回超過6700萬個高田氣囊產氣器，全球召回數量更高達逾1億個，是汽車史上最大規模的召回行動。這款有瑕疵的產氣器偶會噴出金屬碎片，造成死傷。全球至少有28人因此死亡，其中19人在美國，超過400人受傷。

遭到調查的車廠包括本田（Honda Motor Co）、福特（Ford Motor Co）、豐田（Toyota Motor Corp）、通用（General Motors Co）、日產（Nissan Motor）、速霸陸（Subaru）、特斯拉（Tesla）、法拉利（Ferrari NV）、馬自達（Mazda）、戴姆勒集團（Daimler AG）、BMW克萊斯勒（BMW Chrysler）、保時捷（Porsche Cars）、捷豹Land Rover（Jaguar Land Rover）等。

國家公路交通安全管理局在聲明中表示：「儘管目前沒有發現安全風險，但需要採取進一步行動評估未召回產氣器的未來風險。」

國家公路交通安全管理局還說：「目前沒有發現任何爆裂、受傷或死亡與這些充氣器的推進劑劣化有關，駕駛人不需要採取任何行動。」

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